Mezőgazdaság

Agrárminiszter: fenn kell tartani az ukrán gabona behozatali tilalmát

Az Ukrajnából a szomszédos tagállamokba irányuló gabona behozatal tilalmát előíró rendkívüli intézkedést továbbra is fenn kell tartani - közölte Nagy István agrárminiszter, aki Florin-Ionut Barbu román mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárcavezetővel egyeztetett kedden, Bukarestben.



A tárca közleménye szerint a miniszter arra emlékeztetett, "hogy rendkívüli időket élünk, a kihívásokra pedig közös megoldásokat kell találni. Az uniós importtilalmat igazoló rendkívüli körülmények továbbra is fennállnak, ezért az ukrán gabona behozatali korlátozását továbbra is meg kívánjuk őrizni."



Hangsúlyozta, "a tranzitszállításokat Romániához hasonlóan mi is engedjük, nem akarunk Ukrajnának ártani, a gazdáink versenyképességét azonban meg kívánjuk őrizni". Kiemelte, "a magyar gazdák érdekeit minden lehetséges eszközzel meg fogjuk védeni. Azon kell tovább dolgoznunk, hogy az ukrán gabona minél gyorsabban a kikötőkbe érjen és megtalálja korábbi hagyományos piacait Észak-Afrikában, vagy a Közel-Keleten" - tette hozzá.



Nagy István kifejtette, a magyar felvásárlási árak alacsonyabbak a tőzsdei áraknál, ami jelentős nehézséget okoz a termelőknek. A felvásárlók kivárnak, ami miatt lefagyott a piac. A miniszter kitért arra is, hogy az őszi talaj előkészítéshez és a vetési munkálatokhoz forrást kell biztosítani a gazdálkodóknak. Ebben a helyzetben segítséget jelenthetnek a kamattámogatott hitelek - hívta fel a figyelmet a miniszter.



Nagy István hangsúlyozta azt is, hogy az ukrán gabona behozatali tilalom meghosszabbításának kérdéséről kedden a bolgár és a szlovák agárminiszter kollégáival is egyeztetni fog.



A megbeszélésen a sertéspestis kérdése is szóba került, Románia szigorú intézkedéseket hozott a fertőzés feltartóztatása érdekében és jelentős forrásokat különített el az állattartó telepek fejlesztésére - tette hozzá közleményében az Agrárminisztérium.