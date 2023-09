Gazdaság

Szijjártó: az Audi jelentősen járul hozzá a magyar gazdaság sikereihez

Az Audi és Győr fejlődése szorosan összekapcsolódik egymással, de a vállalat az egész magyar gazdaság sikereihez is jelentősen hozzájárult az utóbbi időszakban - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.



A tárcavezető az Audi Ahead kompetenciafejlesztési projektjének bejelentésén arról számolt be, hogy a Volkswagen AG német autóipari konszern leányvállalatai számára regionális szolgáltatóközpontként működő vállalat mintegy 500 dolgozó számára biztosít képzést, ezzel segítve a felkészülést az autóipar elektromos átállására. A 1,5 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 750 millió forint támogatást nyújt.



"Az új autóipari korszakra nem csak fizikailag kell felkészülni, nem csak az ahhoz szükséges gépeket kell megvásárolni, hanem a szükséges technológiai tudást is meg kell szerezni mindazoknak, akikre majd az új autóipari korszak épül" - emelte ki beszédében.



Majd úgy vélekedett, hogy ezzel biztosítható az, hogy a vállalatcsoport Győrre az autóipari átállás során is kulcsfontosságú helyszínként tekintsen.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy német cégről van szó, amely saját globális működése szempontjából is meghatározó jelentőségű területen szavazott bizalmat hazánkban.



"A mai korszakban, amikor mindenfajta pletykák, hírek és fake newsok kelnek szárnyra, szerintem érdemes világossá tenni, hogy a német ipar, a német gazdaság és Magyarország együttműködése továbbra is rendkívül dinamikusan bővül" - mondta.



"Magyarország nagyon sokat profitál abból, hogy a német ipar egyik fő európai beruházási célpontja vagyunk, és a német ipar is nagyon sokat profitál abból, hogy itt, Magyarországon Európa egyik legversenyképesebb beruházási környezetét tudjuk számukra biztosítani" - szögezte le.



"Mi azon leszünk, hogy az elkövetkezendő időszakban is a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök jellemezzék a német ipar és Magyarország együttműködését, mint ahogyan volt az az elmúlt több mint egy évtizedben" - összegzett.



A miniszter arról számolt be, hogy az Audi és Győr fejlődése szorosan összekapcsolódik egymással, de a vállalat a magyar gazdaság sikereihez is jelentősen hozzájárult az utóbbi időszakban öt nagyon fontos ponton.



Az Audi tevékenysége nélkül nem lett volna lehetséges a beruházási és exportrekordok megdöntése az elmúlt években, miután a cég eddig körülbelül 4500 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre, s mára az egyik legfőbb exportőr hazánkban, aminek köszönhetően Magyarország a kivitel tekintetében a 34. helyen áll a világranglistán, miközben lakosságszámát illetően csak a 95 - tudatta.

A Győrben legyártott 1,6 millió motor és rekordszámú, 171 ezer autó nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy tavaly az autóipar termelési értéke 31 százalékos növekedéssel áttörte a 10 ezer milliárd forintos "üvegplafont" - tette hozzá.



Arra is kitért, hogy a cég hazai üzemének tetején található Európa legnagyobb hasonló naperőműve, s ez segít abban, hogy Magyarország ma a világ azon húsz állama közé tartozhat, amelyek a károsanyag-kibocsátásuk csökkentésével párhuzamosan tudják növelni a gazdasági teljesítményüket.



Majd a foglalkoztatási csúcsot érintette, emlékeztetve, hogy az Audi a koronavírus-járvány idején sem építette le a munkavállalói létszámát, sőt a kormányzati támogatások segítségével újabb beruházások mellett döntött, így mára több mint 12 ezer embert foglalkoztat közvetlenül.



Végül rendkívül fontosnak nevezte azt is, hogy az Audi nagymértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához, vagyis ahhoz, hogy a "Made in Hungary" időszakából az "Invented in Hungary" időszakába kel át éppen az ország.



"Hogy immár a magasabb hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztés és innováció is egyre nagyobb szerepet játszik a magyar gazdaság növekedési pályán tartásában, abban az Audi is kifejezetten fontos szerepet játszik" - fogalmazott.