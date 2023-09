Gazdaság

Nébih: jubilál a Szupermenta termékteszt program

Jubilál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Szupermenta termékteszt programja, a szakemberek 100 termékkör mintegy 2180 termékén több mint 215 ezer laboratóriumi paraméter vizsgálatát végezték el - közölte a hatóság kedden az MTI-vel.



Felidézték, hogy az epres joghurtok tesztjével indult 2014 novemberében a Szupermenta program.



A program sikerességét, elismertségét bizonyítja, hogy 2022-ben nemzeti értékként került be az Agrárminisztérium Ágazati Értéktárába - írják a közleményben.



Ismertetik, hogy az elmúlt évek során mintegy 2180 terméken több mint 215 ezer laboratóriumi paraméter vizsgálatát végezték el a szakemberek. A kedveltségi kóstolásokon több mint 2000 szakértő és laikus értékelte egy-egy kategória termékeit. A 2015 novemberében bevezetett Szupermenta-emblémát 84 alkalommal igényelték a gyártók, forgalmazók, üzemeltetők.



A www.szupermenta.hu látogatottsága 2014 óta meghaladta a 4,1 milliót. A közösségi médiában csaknem 27 ezer követővel rendelkezik a program, és a Szupermenta hírlevelének, a Mentalevélnek is már több mint 1000 feliratkozója van. Idén nyáron pedig új felületen is megjelent a Szupermenta csapata, elindult a tesztprogram TikTok-csatornája.



Az elmúlt évek tesztjeiről további információk és érdekességek elérhetőek a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán: https://szupermenta.hu/jon-a-100-teszt/ - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.