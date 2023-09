Gazdaság

Szijjártó: a valaha volt legnagyobb kutatás-fejlesztési beruházás jön létre Magyarországon

Az állam pénzügyi támogatásával megvalósuló valaha volt legnagyobb kutatás-fejlesztési beruházást jelentette be Magyarországon a Samsung SDI, amelynek nyomán több tucat magas hozzáadott értékű munkahely jön létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.



A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Samsung SDI beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a vállalat 22,5 milliárd forint értékű kutatás-fejlesztési projektje nyomán majd tovább nőhet az új elektromos akkumulátorok kapacitása és biztonsága a gyártás gazdaságosságának javulása mellett.



Ehhez az állam 5,5 milliárd forint támogatást ad, így segítve elő többtucatnyi magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét. Ez a kormányzat pénzügyi támogatásával megvalósuló, valaha volt legnagyobb kutatás-fejlesztési beruházás Magyarországon - tájékoztatott.



Kiemelte: az elektromobilitás ráadásul az abszolút high-techet képviseli, ezért ez a beruházás hatalmas hozzáadott értékkel bír.



Beszédében arra is kitért, hogy a cég ezzel hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához, valamint tovább erősíti együttműködését azon hazai egyetemekkel, amelyeken már jelenleg is zajlik elektromos akkumulátoripari és autóipari képzés.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Európa a válság éveit éli, eközben azonban töretlenül halad előre az autóipar forradalma, az erre vonatkozó politikai döntések megszülettek.



"Hazánk számára nemcsak a gazdasági növekedés fenntartása érdekében, hanem a munkahelyek megvédése miatt is kifejezetten fontos, hogy sikeres legyen az elektromos autóipari beruházásokért folytatott versenyben" - figyelmeztetett.



"Mivel a hagyományos autóipar visszaszorul a jövőben, ezért a hagyományos autóipari munkahelyek száma is csökkenni fog, így ha nem vagyunk képesek elektromos autóipari beruházásokat hozni Magyarországra, akkor a magyar emberek tömegesen veszíthetik el a munkahelyüket" - tette hozzá.



Majd aláhúzta, hogy Magyarország azonban sikerrel szállt be ebbe a versenybe, és épp a mára itt a második legnagyobb cégnek számító, hatezer embert foglalkoztató Samsung SDI hajtotta végre az első beruházást ezen a téren.



A miniszter végezetül arról is beszámolt, hogy a dél-koreai vállalatok a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, a kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig az idei év első felében 75 százalékkal bővült, értéke így meghaladta az ötmilliárd eurót.