Mezőgazdaság

FruitveB: Magyarország meghatározó szereplő lehet az európai paradicsomfeldolgozásban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitveB) közös prognózisa szerint idén is jó termésre számítanak az ipari paradicsomtermesztéssel foglalkozó gazdálkodók: mintegy 100 ezer tonnányi paradicsomot takaríthatnak be a termelők.



Mint szerdai közleményükben hozzátették, a Magyarországon megtermelt és feldolgozott termékek Európa számos országában megtalálhatók.



Ismertették: a területalapú támogatások szerint a múlt évben 1417 hektáron, az idén pedig 1465 hektáron folyik ipari paradicsomtermesztés az országban. A területek legnagyobb arányban Békés- és Bács vármegyében találhatók, Szarvas környékén pedig kifejezett termelői koncentráció tapasztalható. A betakarítás ebben az évben a tervezettnél később, augusztus második felében indult, s várhatóan október elejéig is eltarthat.



A tényleges idei mennyiségre és a minőségre nagy hatással lehet még a betakarítás alatti időjárás. Az ősz végi csapadékos időjárás akár komoly minőségi romlást, termésveszteséget is okozhat.



A szabadföldi paradicsom 100 százaléka a hazai feldolgozókba kerül, emellett a szomszédos országokból - Romániából és Szerbiából - is kerül alapanyag a gyárakba.



A hazai paradicsomból a ketchuptól kezdve a különböző sűrítményekig számos termék készül, amelyekkel a környező európai országokat is ellátják a gyártók.



Az elemzésben kitérnek arra is, hogy a paradicsomsűrítmény világpiaci felvásárlási ára - az elmúlt évekhez hasonlóan - továbbra is felfelé ível. A kedvező beszállítói feltételek és a termesztéstechnológia is adott, így további fejlődési lehetőségek előtt állhat az ágazat.



Ipari paradicsomot kizárólag öntözött területen lehet termeszteni gazdaságosan, ezért fontos lenne az öntözőkapacitások növelése, az öntözhető területek nagyságának bővítése, amit azonban jelenlegi vízjogi engedélyek és szabályozás bonyolulttá tesz - hívta fel a figyelmet a NAK és a FruitveB elemzése.



További kihívást jelent, hogy az Európai Unióban egyre több növényvédőszer hatóanyagot vonnak ki, ami leszűkíti a növényvédelmi lehetőségeket.