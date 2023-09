Gazdaság

Navracsics: Magyarország az egyik leghatékonyabb felhasználója az európai uniós forrásoknak

Magyarország az egyik leghatékonyabb felhasználója az európai uniós forrásoknak, több tízezer beruházás valósult meg, nem csak szabályosan, hanem célszerűen és hatékonyan is - mondta a területfejlesztési miniszter csütörtök délután Győrben.



Navracsics Tibor a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felújított székházának avató ünnepségén mondott beszédében kiemelte, hogy ezek a beruházások nem csak a magyar közjót, hanem az Európai Unió (EU) közjóját is szolgálják. Hozzátette: az uniós forrásból megújult iparkamarai székházzal ebből adódóan nem csak Győr és Magyarország, hanem maga az EU is gazdagodott.



A tárcavezető emlékeztetett, hogy csütörtökön Magyarország 3,9 milliárd eurós hitelkérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz a helyreállítási alap (RRF) hitelrészéből.



"Úgy számolunk, hogy amennyiben ésszerűen és jól hasznosítjuk ezeket a pénzeket, akkor 2800 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg a következő pár évben Magyarországon, ha hagyják, hogy dolgozzunk, ha hagyják, hogy befektessük az EU-s pénzeket" - fűzte hozzá.



Navracsics Tibor elmondta azt is, hogy energetikai infrastruktúra, energiahatékonysági pályázatok, illetve a zöld átállás projektjeinek finanszírozását szolgálja majd a hitelkérelem összege.



A székházavatón a miniszter kitért arra is, hogy egy épület szimbólum, mutatja egy közösség erejét és azt is, hogy az állam, vagy az adott közösség mekkora becsben tartja saját magát.



Hozzátette: a kamarai székház is arról tanúskodik, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében a vállalkozói közösség mennyire büszke magára, a közösségére és "mennyire gondolja azt, hogy jóízléssel, mértéktartással, de meg kell mutatnia, hogy erős, összetartó" a közösség.



Navracsics Tibor elmondta: eddig sem volt rossz állapotban a székház, de most már a 21. század minden követelményének megfelel.



Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke azt emelte ki, hogy a szervezet egy olyan, 173 éves üzleti közösség, amely a működő gazdaság képviselete. A rendszer legfontosabb eleme a mögötte álló vállalkozói kör, amely hisz abban, hogy közösen nagyobb sikereket lehet elérni.



Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke felidézte, hogy a székház fejlesztéseinek sorában először a parkolót, majd az üzemi konyhát fejlesztették. Ezt követően kávézót alakítottak ki a földszinten, majd korszerűsítették az informatikai hálózatot.



A jelenlegi beruházással pedig az egész épület korszerűvé, fenntarthatóvá és energiahatékonnyá vált - mondta, hozzátéve, hogy egyebek mellett szigetelték a homlokzatot és a tetőt, kicserélték a nyílászárókat és napelemeket telepítettek.



A kamara honlapja szerint a beruházás több mint 500 millió forintból valósult meg.