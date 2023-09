Idegenforgalom

MTÜ: ugrásszerűen nőtt az amerikai és távol-keleti turisták száma

Éves összevetésben 35 százalékkal több amerikai vendég jött Magyarországra, kínai és koreai pedig csaknem négyszer annyi, mint 2022 első 7 hónapjában. 2023.09.01 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Július végéig ugrásszerűen nőtt az Egyesült Államokból, Dél-Koreából és Kínából érkező turisták száma a tavalyi azonos időszakhoz képest - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) csütörtökön az MTI-vel.



Éves összevetésben 35 százalékkal több amerikai vendég jött Magyarországra, kínai és koreai pedig csaknem négyszer annyi, mint 2022 első 7 hónapjában. Az Egyesült Államokból érkezők majdnem fele 45 év feletti, míg a távol-keletiek többsége ennél fiatalabb. Mindhárom ország turistái többnyire szállodákban laktak, a legnagyobb részük négycsillagost választott. A három ország vendégei közül az amerikaiak költötték a legtöbbet, csaknem másfélszer annyit, mint az átlag.



Az MTÜ elemzései alapján a távoli országokból érkezőket általában a városnézés és a kultúra érdekli. A koreaiak sokszor érkeznek üzleti útra, munka vagy tanulás miatt is, míg az amerikaiak főképp az épített örökségre, a gasztronómiai különlegességekre és a termálfürdőkre kíváncsiak. Kínában a televíziós műsorok milliók érdeklődését kelthetik föl, és nemrég épp Budapest volt egy népszerű kínai műsor forgatási helyszíne - tették hozzá.



Bár a túlnyomó többség továbbra is a fővárosba látogat, egyre többen jutnak el vidékre is. Az amerikaiak körében Budapest után Esztergom, Siófok és Tokaj a legnépszerűbb, a koreaiak közül Siófok mellett sokan keresték föl a velencei szabadstrandot, míg a kínaiak számára Pécs és Szentendre a legvonzóbb vidéki úti cél Magyarországon - közölte az MTÜ.