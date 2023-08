Gazdaság

GVH: már elérhető az új funkció az árfigyelőben

Az új funkció tovább fokozhatja a piaci versenyt, így várhatóan folytatódik az élelmiszerárak csökkenése, ami hozzájárul az infláció letöréséhez. 2023.08.30 12:41 MTI

Többfunkciós, szabadon összeállítható, megosztható bevásárlólistával bővült a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online árfigyelő - jelentette be Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke a hivatal podcast csatornáján a GVH szerdai közleménye szerint.



Kiemelték, az új funkció tovább fokozhatja a piaci versenyt, így várhatóan folytatódik az élelmiszerárak csökkenése, ami hozzájárul az infláció letöréséhez. Az online árfigyelőt fejlesztő munkacsoport a fogyasztói visszajelzéseket is figyelembe véve folyamatosan dolgozik a rendszer továbbépítésén.



A közleményben kifejtették, hogy mostantól az árfigyelő már arra is lehetőséget ad, hogy a látogatók saját bevásárlólistát állítsanak össze, amelynek a kosárértékét naponta figyelhetik. Így nem kell többé sok időt tölteni a szokásos bevásárlás előtt az árak összehasonlításával, mert a rendszer minden szükséges információt egy helyen biztosít. Az új funkció az egyes üzletek árainak a korábbinál is jobb átláthatóságával további napi versenyre ösztönözheti a kereskedelmi láncokat, így jelentősen hozzájárul az infláció fokozatos csökkentéséhez.



A közleményben felidézik, hogy július elseje óta érhető el a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett - a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szakmai támogatásával - Magyarország kormányával közösen kifejlesztett online árfigyelő adatbázis.



A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető honlapon hat kiskereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában, összesen 62 termékkategóriában hasonlíthatják össze a napi fogyasztói árakat a látogatók.



A július elsejei indulás óta az egyedi látogatók száma már megközelíti az 1,2 milliót. A látogatók egyre többet, már átlagosan 4 perc 10 másodpercet töltenek el az oldalon, amely egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a fogyasztók használják is a rendszert. A Pulzus Kutató augusztus elején publikált felmérése szerint már az első hónapban több mint 6 millióan értesülhettek az árfigyelőről, és a felmérésben megkérdezett 18 évnél idősebb válaszadók 15 százaléka használja a rendszert - írja közleményében a GVH.



Kitértek arra, hogy az árfigyelő népszerűsége töretlen, működtetése egyértelműen versenyélénkítő, a kereskedelmi láncok között öldöklő napi árversenyt generál, amely a kötelező akciókkal együtt jelentősen hozzájárul az infláció fokozatos csökkentéséhez.

Ismertették, hogy a GFM számításai szerint a 62 termékkategóriából 50 termékkategóriában, átlagosan mintegy 7 százalékkal csökkentek az átlagárak a rendszer indulása óta. Az élelmiszerárak csökkenésének 0,6 százalékpontos inflációcsökkentő, valamint mintegy 2 százalékpontos élelmiszerinfláció csökkentő hatása lehetett a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve.



Az online árfigyelő fejlesztése folyamatos, a felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztik a megjelenítés, illetve a szolgálatás térképes funkcióját is. A jövőben lehetőség lesz például csak a környékbeli boltok termékeire szűrni, illetve a tervek között szerepel az árfigyelő hivatalos mobilapplikációjának kifejlesztése is - tájékoztatott a GVH.



Hozzátették, a funkcionális fejlesztésekkel párhuzamosan hamarosan tovább bővülhet a rendszerben szereplő termékek köre is. Ennek meghatározása során a munkacsoport kiemelten fókuszál a speciális diétát követők, illetve különböző ételallergiákkal élők speciális igényeire, valamint a kisgyermekes családok által gyakran vásárolt termékekre.