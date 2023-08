Gazdaság

A Mapei új, 8 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Magyarországon

A 2025-re megvalósuló fejlesztés Magyarország mellett a régiót is képes ellátni a hőszigetelő rendszerekhez kapcsolódó magas minőségű vakolatokkal. 2023.08.31 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mapei Kft. 8 milliárd forint értékű beruházásában egy fedővakolat gyártó gépsor és egy 12 ezer négyzetméteres új raktár létesül az országban - közölte az építőipari segédanyagokat gyártó és forgalmazó cég szerdán az MTI-vel.



A 2025-re megvalósuló fejlesztés Magyarország mellett a régiót is képes ellátni a hőszigetelő rendszerekhez kapcsolódó magas minőségű vakolatokkal.



Hozzátették, hogy a beruházást egy 2022-es kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította.



A közlemény idézte Markovich Bélát, a Mapei Kft. ügyvezetőjét, aki elmondta: a kiemelt beruházásnak köszönhetően gyorsabb és egyszerűbb a sóskúti üzemük bővítésével járó ügyintézés.



A fejlesztést részben azzal indokolták, hogy kinőtték a gyártó- és raktárkapacitásukat, részben pedig azzal, hogy jelenleg Olaszországból és Lengyelországból importálják a tervezett, új gyárban készülő termékeket. Amennyiben ezeknek az építőanyagoknak a gyártása Magyarországon történik, jelentősen csökken az ellátási útvonal.



Ez pedig azért fontos, mert az inflációs környezet, a növekvő üzemanyagköltségek az építőipari termékek gyártásában jelentős átalakulást hozott: sokkal inkább megéri helyben termelni, mint akár több száz kilométerről beszerezni a szükséges anyagokat - tették hozzá.



Felidézték, hogy a vállalat 2017-ben hajtott végre hasonló nagyságrendű fejlesztéseket, gyártó és raktárkapacitásának bővítésével. A cég termelése 2020 végére meghaladta a 100 000 tonnát és a 15 000 négyzetméteres raktárterület is elérte maximum kapacitását.



A vállalat további tervei között a vakolatgyár megépítése mellett szerepel egy képzési központ létesítése is Budaörsön.



A Mapei Kft. az építőipari segédanyaggyártás,- és forgalmazás egyik legjelentősebb piaci szereplője Magyarországon, jelenleg 241 embert foglalkoztat, forgalma pedig 2022-ben 33,5 milliárd forint volt. A cég 1991-ben jött létre az osztrák Mapei GmbH. alapításában, a Mapei S.p.A. leányvállalataként.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Mapei Kft. árbevétele 2022-ben 34,21 milliárd forintot tett ki, míg egy évvel korábban 28,13 milliárd forint volt. A társaság 2022-ben 2,81 milliárd forint nyereséggel zárt, 2021-ben 2,78 milliárd forint volt az adózott eredménye.



Az 1937-ben Milánóban alapított Mapei a világ legnagyobb gyártója az építőipari ragasztók, fugázók és szigetelőanyagok terén. A Mapei Csoport 57 országban, 100 leányvállalattal és 86 gyártóüzemmel rendelkezik világszerte.