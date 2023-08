Gazdaság

Tavaly több mint 10 évnyi átlagbér kellett egy új, 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához

Magyarország a régiós országokhoz viszonyítva az új építési engedélyek számában és az elkészült lakások számában is elmarad. 2023.08.28 12:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az átlagos bruttó fizetések alapján Magyarországon tavaly - a 2021-ben mért 9,6 év után - már 10,2 évet kellett dolgozni egy új, 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához - közölte a Deloitte hétfőn az MTI-vel.



A Deloitte Property Index 27 európai országra kiterjedő felmérése szerint legkevésbé Szlovákiában fizethető meg a saját lakás, amelyért ott 14 évig kell dolgozni.



Rámutattak, hogy az Ausztriában épült új lakások a legdrágábbak Európában: tavaly négyzetméterenként 4925 euró volt az átlagos fajlagos ár. Ausztriát követi Németország (4800 euró), Franciaország (4639 euró) és Norvégia (4204 euró).



A lakásbérleti díjak alakulásáról pedig megállapították, hogy 2022-ben a legtöbbet Dublinban kellett fizetni a bérelt ingatlanokért: négyzetméterenként átlagosan 32,8 eurót. A 9,6 eurós budapesti érték a vizsgált 76 európai nagyváros közül a 28. legalacsonyabb és a régiós országok fővárosaitól rendre elmarad.



A közlemény idézte Kohári Gábort, a Deloitte Magyarország ingatlantanácsadási szakértőjét, aki elmondta, hogy a saját lakáshoz való hozzájutás feltételeinek romlása a legtöbb európai országban és nagyvárosban a bérleti díjak növekedését és a bérlakáspiac bővülését váltotta ki. A múlt év második felétől Magyarországon is a bérlakáspiac bővülését és a bérleti díjak dinamikus növekedését tapasztalták.



Arra is kitértek, hogy Magyarország a régiós országokhoz viszonyítva az új építési engedélyek számában és az elkészült lakások számában is elmarad. Az új építési engedélyek száma Magyarországon ezer lakosra vetítve 3,62, miközben Lengyelországban 5,3 volt 2022-ben. Az elkészült lakások száma Magyarországon ezer lakosra vetítve csupán 2,12 volt, ami a vizsgált európai országok közül a negyedik legalacsonyabb adat, miközben Lengyelországban 6,31 volt, amely Franciaország után a második legmagasabb érték.