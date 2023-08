Energia

EM: 90 százalékos a magyarországi gáztárolók töltöttsége

A megfelelő felkészülés a következő télen is megalapozza a háztartások biztonságos ellátását és a gazdaság zavartalan működését. 2023.08.28 10:24 MTI

A kormány intézkedéseinek és az április óta folyamatos betárolásnak köszönhetően meghaladta a 90 százalékot a magyarországi gáztárolók töltöttsége. A megfelelő felkészülés a következő télen is megalapozza a háztartások biztonságos ellátását és a gazdaság zavartalan működését - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) hétfőn.



A háború okozta energiaválság miatti uniós rendelet november elsejére rögzít egységes kötelező feltöltési arányt a földfelszín alatti tárolókkal rendelkező tagállamok számára. A kiemelkedő tárolókapacitással rendelkező Magyarország ehhez képest már augusztusban teljesíti a fűtési szezonra elvárt szintet - hívta fel a figyelmet a tárca.



A minisztérium közleményében felidézte: az Európai Parlament és Tanács tavaly nyáron elfogadott rendelete az ukrajnai háború okozta energiaválság miatt írta elő, hogy a földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 80 százalékáig fel kell tölteni a 2022-2023-as téli időszak kezdetére. Idéntől a kötelező feltöltési arány egységesen 90 százalékra emelkedett november elsejei határidővel. Az érintett tagállamokra a megelőző öt év átlaga alapján országonként eltérő köztes célokat is rögzítettek. Magyarország esetében szeptember elsejére a harmadik legmagasabb, 86 százalékos szintet határozta meg a rendelkezés - írták.



Magyarország ehhez képest már a nyáron elérte a novemberre elvárt 90 százalékos arányt. A hazai tárolókban jelenleg 5,7 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre. Az eddig betárolt mennyiség mintegy másfélszerese az előző év azonos időszakában elérhető készletnek. A különböző tagállami tárolói kapacitások miatt a fogyasztásarányos adatok összevetése jobban tükrözi a valós helyzetet. Magyarország esetében az 56 százalék feletti fogyasztásarányos töltöttségi mutató a szűk európai élmezőnybe tartozik, kétszeresen múlja felül az uniós átlagot - ismertette az EM.



A létesítményekben június vége óta több földgáz érhető el, mint amennyit a háztartások a nemzetközi energiaválság előtti utolsó teljes évben, 2021-ben felhasználtak. A jelenlegi készlet több mint harmadával haladja meg a tavalyelőtti lakossági fogyasztás éves szintjét - jelezte a tárca.



A háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére a magyar kormány az új rezsiévben, augusztus elsejétől is változatlan formában és feltételekkel tartja fenn a rezsivédelmet. Az egyedülálló intézkedéssel Európa legalacsonyabb áram- és gázárát biztosítja a magyar családok számára. A védett állami gáztartalék és a további betárolt készletek a következő télen is garantálják a háztartások biztonságos ellátását, nagyban hozzájárulnak a gazdaság zavartalan működéséhez - hangsúlyozta közleményében az EM.