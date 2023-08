Gazdaság

Újabb felhasználóbarát funkciókkal bővül az árfigyelő rendszer

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szakmai támogatásával a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023. július 1-jén indította el az online árfigyelő rendszert, amely 62 élelmiszer termékcsoport esetében teszi lehetővé a fogyasztói árak átlátható módon történő összehasonlítását, egyúttal jelentősen fokozza a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban, így a családok megvédése érdekében megakadályozza a túlárazást és elősegíti a háború és a szankciók okozta infláció letörését - emlékeztetett pénteki közleményében a GFM.



Az árfigyelő hatékonyságát jól mutatja, hogy a 62 termékkategóriából 50 termékkategóriában, átlagosan 6,9 százalékkal csökkentek az átlagárak a rendszer indulása óta. Az élelmiszerárak csökkenésének 0,6 százalékpontos inflációcsökkentő, valamint mintegy 1,9 százalékpontos élelmiszerinfláció csökkentő hatása lehetett a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve.



Július elsejétől a tojás ára több mint 29 százalékkal, a spagetti és a zöldségek átlagára 17 százalékot meghaladó mértékben csökkent. A kelkáposzta, a fejes káposzta, a zöldpaprika és a fokhagyma ára 25-30 százalékkal, míg a paradicsomé több mint 40 százalékkal mérséklődött. A margarinok átlagosan közel 16 százalékkal, a lisztek pedig 12 százalékkal lettek olcsóbbak az árverseny hatására. A húsokat tekintve leginkább a pulykamellfilé ára csökkent, átlagosan 12 százalékkal, de például a csirkeszárny is 9 százalékkal kevesebbe kerül, mint július elején.



Az elmúlt egy hét során 33 termékkategóriában tovább csökkentek az átlagárak. Egy hét leforgása alatt a legnagyobb mértékben a kelkáposzta ára csökkent, közel 15 százalékkal. A fejes káposzta, az alma és a paradicsom ára is 10 százalékot meghaladó mértékben mérséklődött. A húsok közül a sertéscomb több mint 8 százalékkal olcsóbb volt, mint egy héttel korábban. Az árak csökkenését a kormányzat által június 1-jétől elindított, illetve augusztus 1-jével kibővített kötelező akciózás is támogatta.