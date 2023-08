Gazdaság

Nagy István: a magyar termék választásával garantált a minőség és a biztonság

A magyar termelőknek kedvez a vásárlók tudatossága, ezt azonban szemléletformáló kampányokkal, védjegyekkel erősíteni kell. Ha "magyar terméket választunk, akkor garantáltan minőséget, biztonságot, frissességet és kiváló gasztronómiai élményt kapunk" - mondta Nagy István agrárminiszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, amelyet az Aldi üzletlánc egyik VIII. kerületi áruházában tartottak.



Az agrárminiszter szerint az Aldi büszke lehet arra, hogy a magyar beszállítói hálózata több mint 260 partnercégből áll, amelyek a vállalat kínálatának mintegy 60 százalékát adják. Arra is rámutatott, hogy a vállalat, amely már 15 éve van jelen az országban, eddig mintegy 240 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre, és több mint 6000 embert foglalkoztat.



Nagy István hangsúlyozta, a kormány a magyar agráriumra stratégiai partnerként tekint. Ezért az uniós joggal élve, maximális mértékben, 80 százalékban biztosít nemzeti kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési források mellé. Ennek köszönhetően a Közös Agrárpolitika (KAP) átmeneti éveiben (2021-ben és 2022-ben) nagyszabású beruházási programot indított, amelyben 1500 milliárd forintos kerettel hirdette meg a pályázatokat.



A következő években ismét jelentős mértékű támogatást biztosítanak a vállalkozásoknak a Közös Agrárpolitikai Startégiai Tervben - jelezte a miniszter. Példaként említette, hogy gazdaságfejlesztésre csaknem 1500 milliárd forint jut, amelyből egyebek mellett a mezőgazdasági üzemek és az élelmiszerfeldolgozás fejlesztését tudják támogatni.



Nagy István elmondta, a hazai élelmiszeripar a magyar gazdák legfontosabb és legbiztosabb piaca. Ezért az élelmiszeripar fejlesztésére a következő években további 400 milliárd forintos támogatás áll majd rendelkezésre, a pályázatok várhatóan 2024 elején indulnak.



Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója közölte, hogy elkötelezettek a 2021-ben tett önkéntes vállalásuk mellett, így a teljes frisshús-kínálatukat, 65 alapvető tejterméket és a tojást továbbra is kizárólag magyar forrásból szerzik be. Csak tavaly a teljes szortimentjüket tekintve 50 milliárd forinttal többet fizettek a magyar beszállítóknak, ez éves szinten 40 százalékos növekedés - emelte ki a szakember.



Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke elmondta, az Aldi 2021-es vállalása és annak mostani megerősítése biztos piacot, tervezhető jövőt jelent a magyar beszállítóknak. Reméli, mondta, hogy más üzletláncok is kedvet kapnak hasonló lépésekhez.



Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács elnöke elmondta, hogy hét éve dolgoznak együtt az Aldival, az együttműködésük alapja a kiszámíthatóság és a stabilitás.

Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke a felelős élelmiszervásárlásra hívta fel a figyelmet. "Közösségünk, országunk számára hasznos, ha hazait választunk" - mondta.



Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első boltját Magyarországon, jelenleg 168 üzlettel rendelkezik - olvasható a vállalat közleményében.