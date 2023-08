Gazdaság

Városi környezetbe illeszkedő transzformátorállomást adott át az E.ON Budapesten

Megújított transzformátorállomást adott át az E.ON Hungária csoport a főváros XI. kerületében csütörtökön, a 3,4 milliárd forintból megvalósult beruházás csaknem 29 ezer lakossági ügyfél áramellátását biztosítja.



Az E.ON Hungária közleményében felidézte: a vállalatcsoport idén januárban jelentette be, hogy mintegy 74 milliárd forint értékű, többéves hálózatfejlesztési programot indít. A beruházás fő célja az időjárásfüggő megújuló energiaforrások - kiemelten a napelemek - csatlakoztatásának elősegítése Magyarország észak- és dél-dunántúli régióiban, valamint Pest vármegye területén.



Ennek a fejlesztéssorozatnak a részeként újították meg a műszaki tartalom mellett külső megjelenésében is újragondolt, városi környezetbe illeszkedő kelenföldi alállomást. A létesítmény megoldást nyújt a térség megnövekedett energiafogyasztási igényeire, növeli a dél-budai régiókban élők ellátásbiztonságát, valamint biztosítja az időjárásfüggő megújuló energiaforrások hálózatba integrálhatóságát - hangsúlyozták.



Az alállomást a legmodernebb berendezésekkel és védelmi eszközökkel látták el. A létesítmény automatizált, minden berendezése távolról elérhető, kapcsolható.



A 3,4 milliárd forintból megvalósult fejlesztés a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) pénzügyi forrásainak felhasználásával, a magyar kormány előfinanszírozásával és támogatásával valósult meg az E.ON és a Kopaszi Gát Zrt. együttműködésében.



A korábban több különálló részből álló és kerítéssel körülvett transzformátorállomást a BudaPart városnegyed fejlesztésével párhuzamosan építették át, a beruházáshoz a Kopaszi Gát Zrt. csaknem 1 milliárd forinttal járult hozzá.



A közlemény szerint az átalakítás különlegessége, hogy a létesítmény esztétikus, modern külsőt kapott, mintegy 5000 porcelán- és üvegszigetelő díszíti az alállomás falait. Körülötte közpark, szánkódomb, kutyafuttató, valamint közösségi kert épült a környéken élők és az ide látogatók számára. Az épület tetejére speciális növényzetből álló zöldtetőt is telepítettek.