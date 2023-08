Gazdaság

Új elnök vezeti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt

Augusztus 23-ától Nemes Imre tölti be az elnöki tisztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élén - jelentette be Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár szerdán az Agrárminisztérium MTI-hez eljuttatott közleményében.



Megjegyezte: az elmúlt évek kihívásai - a koronavírus járvány, a szomszédban zajló háború - egyértelműen rámutattak az élelmiszerlánc-biztonság és az ellátásbiztonság megkerülhetetlen fontosságára. E jelentős területek mögött pedig olyan számottevő célcsoportok állnak, mint az állattartók és a növénytermesztők közössége, az előállítók köre, a kistermelőktől a nagyméretű élelmiszeripari vállalatokig. Közös jellemzőjük, hogy a felgyorsult mindennapokban, a folyamatosan változó fogyasztói elvárások közepette rendre számos nehézséggel, követelménnyel kell szembenézniük, ami a Nébih szakmai segítő, irányadó szerepének erősítését teszi szükségessé - fogalmazott az államtitkár.



Nobilis Márton kiemelte, hogy Nemes Imre személyében olyan szakember lép a Nébih élére, aki ismeri az élelmiszerlánc köreinek igényeit. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének szakmai igazgatójaként is rengeteg hasznosítható tapasztalatot szerzett. Ugyanakkor egykori Nébih elnökhelyettesi feladatkörének köszönhetően a hivatal működése és értékrendje sem ismeretlen számára.



A kinevezése kapcsán Nemes Imre kifejtette, örömmel vállalja a megtisztelő feladatot, részt vett a hivatal megalakításában és 2019-ig annak működtetésében.



Az egyik fő feladata az élelmiszerláncban lévő termékek biztonságának és minőségének ellenőrzése és garantálása, az élelmiszerlánc-biztonság fenntartásához szükséges rendszeres ellenőrzések és szigorú szabályozások felülvizsgálata, valamint a nemzetközi partnerségek erősítése és az információcsere elősegítése más országok hasonló hatóságaival - összegezte.



Nobilis Márton köszönetét fejezte ki Oravecz Márton korábbi elnöknek, a Nébih szervezetének és stabil működésének kialakításáért, továbbá magas színvonalú teljesítményének biztosításáért - írta közleményében a minisztérium.