Idegenforgalom

Szakértő: hihetetlenül erős a turizmus augusztus 19. és 27. között Magyarországon

A turizmus augusztus 19. és 27. között hihetetlenül erős Budapesten és Magyarországon - mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő hétfőn az M1 aktuális csatornán.



A szakértő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hozzátette, hogy ebben az időszakban már jóval több mint 300 ezer vendégéjszaka-foglalás érkezett.



Kiss Róbert Richárd az M1 aktuális csatornán közölte, augusztus 20-a mellett az atlétikai világbajnokság még inkább erősíti a forgalmat. Ez a két esemény olyan időszakot hozott az idegenforgalomba, ami kiemelkedő, nemcsak 2023-ban, hanem az utóbbi években is.



Ráadásul amellett, hogy "gyönyörűen megünnepeltük augusztus 20-át", sportturisztikai nagyhatalommá is vált Magyarország - jelentette ki a turisztikai szakértő.



Utóbbi azért fontos - fejtette ki Kiss Róbert Richárd a Kossuth rádióban - mert kutatások szerint a "sportturisták" többet költenek és hosszabb ideig maradnak mint egy átlagos turista. A következő évben is komoly forgalmat generálnak: vagy azért mert visszatérnek, vagy a közösségi média aktivitásuk hatására nő a vendégéjszakák száma, vagy pedig azért, mert a médiában látottak alapján a külföldieknek kedve támad Budapestet felfedezni, Magyarországot megismerni. Csaknem 1 milliárd néző követi majd nyomon az atlétikai világbajnokságot. Ez országimázs szempontjából is jelentős - vélekedett.



Az elmúlt hétvégén a szállodák megteltek, Budapesten a vendégek 70 százaléka külföldi volt, a szolgáltatók nagyon komoly profitot realizáltak és ezáltal adóbevételekhez jutott az ország - közölte.



Az augusztus 20-ai hétvége programjai közül példaként említette a légi parádét, a Mesterségek ünnepét és a Magyar ízek utcáját, ahol szemmel látható volt, hogy külföldiek és belföldiek egyaránt rengetegen kilátogattak.



A Kossuth rádióban az államalapítás ünnepéhez köthető fővárosi programokról elmondta, hogy a profi szervezésnek köszönhetően a széles kínálatból mindenki, akár belföldi, akár külföldi turista, akár fiatal, akár idős, talált magának megfelelő programot.



A programok közül kiemelte a tűzijátékot, amely szerinte "egyszerre tükrözte a történelmi hagyományainkat és mellette szórakoztató volt mindenki számára".



A műsorvezető kérdésére reagálva Kiss Róbert Richárd elmondta, rendkívül fontos szerepe van Magyarország nemzetközi és hazai megítélésében, hogy az országban egy ekkora tömegrendezvényt fennakadás, atrocitás nélkül, biztonságban tartottak meg.