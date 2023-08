Gazdaság

Tállai András: Jászfényszaru munkaalapú gazdaságot épít

Jászfényszaru fejlődésének egyik titka, hogy immár negyed évszázada elkezdte megvalósítani azokat a stratégiai célokat, amelyeket a polgári kormány 2010-ben zászlajára tűzött - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Jászfényszarun, a Jász-fény Expo megnyitóján.



Tállai András kiemelte: a polgári kormány 2010 óta munkaalapú gazdaságot épít Magyarországon, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az ország befektetői vonzereje és gazdasági teljesítőképessége, valamint válságállósága jelentősen megerősödött.



Ez a munka Jászfényszarun már bő 25 éve elkezdődött, így a város a kormányzat gazdaságélénkítő intézkedéseinek segítségével egészen a koronavírus-járványig töretlenül fejlődött, és ma is példát mutat - húzta alá az államtitkár. Rámutatott: a rendezvénynek otthont adó város az ország dinamikusan fejlődő települése lett, mert a jászoknak történelmi képességük van a talpraállásra, az összefogásra és az újrakezdésre.



Emellett a jó gazda szemlélete és az önállóság, az öngondoskodás iránti igény határozza meg lakóit - tette hozzá.



Felidézte, hogy Jászfényszaru a városi rang megszerzése után bátran vállalta egy alapvetően mezőgazdaságra alapozó vidéken ipari park létrehozását, amely mára több világcég, köztük a Samsung otthona.



Az államtitkár emlékeztetett: Magyarország Európában az elsők között állt talpra a pandémia után, két éve 7,1 százalékos volt a gazdasági növekedés. Az orosz-ukrán konfliktus, az elhibázott brüsszeli szankciók és az orosz energiától való függésünk miatt azonban nagy árat fizettünk és fizetünk - tette hozzá.



Ám annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés az unió egészéhez hasonlóan itthon is lassult és a negyedéves GDP-adatok kedvezőtlenek, a járvány előtti szinthez képest a magyar gazdaság továbbra is az EU-átlag felett teljesít - emelte ki.



Talán az elmúlt évtizedek legnehezebb küzdelme folyik most az infláció ellen, de az év végére egyszámjegyűre mérséklődik. Május óta a külkereskedelmi mérleg is pozitív - közölte, hangsúlyozva: az év második felére a gazdaság az uniós forrásokat nélkülözve is növekedési pályára áll.

Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról számolt be, hogy a koronavírus-járványtól napjainkig a Jászság gazdasági erejéhez a kormány kiemelkedő összeggel, mintegy 100 milliárd forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatással járult hozzá. A térség vállalkozásai pedig bizonyították, hogy tudnak közösen fejlődni - mondta.



A politikus bejelentette, hogy a jászfényszarui ipari park hamarosan egy fogaskerékgyártó üzemmel bővül, amely a kormány támogatásával együtt mintegy 40 milliárd forintból valósul meg.



Győriné Czeglédi Márta, a város független polgármestere azt hangoztatta, hogy Jászfényszaru a tradíció és innováció városa. Méltatta az idén 25 éves helyi ipari park szerepét abban, hogy egy rangos térségi gazdasági seregszemle itt megvalósulhatott.



A Jászfényszarun első alkalommal megrendezett háromnapos kiállításon bemutatkozik 22 helyi és környékbeli vállalkozás, a térség vezető gazdasági szereplői. A Jászság cégei Jász-Nagykun-Szolnok vármegye gazdasági teljesítményének mintegy kétharmadát adják.