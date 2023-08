Üzlet

GFM: a kormány a kamatstoppal védi a lakosságot és a kkv szektort

A koronavírus-járvány, az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében előálló nehéz gazdasági helyzet példátlan mértékű inflációt és rendkívül kedvezőtlen pénzpiaci környezetet teremtett. A lakosság és a vállalkozások számára elérhető hitelkamatok a jegybanki alapkamattal együtt drasztikusan megnőttek, így a törlesztőrészletek kormányzati beavatkozás nélkül az egekbe emelkedtek volna: munkahelyek szűntek volna meg és családok veszítették volna el otthonukat - hívta fel a figyelmet pénteki elemzésében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).



Ebben a nehéz helyzetben a kormánynak meg kellett őriznie a háztartások és a vállalkozások pénzügyi stabilitását, a lakhatás biztonságát, hiszen az ügyfelek 20 százalék feletti hitelkamatokkal találták szembe magukat. Ezért a kormány 2022. januárban bevezette a lakossági kamatstopot, majd 2022 novemberében kiterjesztette azt vállalkozások számára is.



Az intézkedést a kormány többször meghosszabbította, legutóbb az év végéig, annak érdekében, hogy a háztartásokat és a hazai kis- és közepes vállalkozásokat is megvédje a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól.



A kamatstop eddig 350 ezer családnak és 60 ezer kkv-nak nyújtott segítséget, miközben jelenleg is 300 ezer lakossági jelzáloghitellel rendelkező háztartás biztonságát garantálja, továbbá 28,5 ezer vállalkozást véd meg a magas kamatoktól. A kormány intézkedése eddig közel 330 milliárd forinttal segítette a családokat és a kkv szektort.



A kormány célzott intézkedéseinek köszönhetően letörte a szankciós inflációt, így az áremelkedés mértéke már harmadával csökkent, és a jegybank is megkezdte az effektív kamat csökkentését. Így bár a kamatkörnyezet némileg javult, a családok és a vállalkozások megvédése érdekében az inflációhoz hasonlóan egy számjegyű kamatokra van szükség. Ezért a kamatstopok kivezetésére abban az esetben adódik lehetőség, ha a jegybanki irányadó kamat is egy számjegyűre csökken.