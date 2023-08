Világgazdaság

Némileg nőtt a szakképzett munkaerő hiánya Németországban

Németországban nőtt a szakképzett munkaerő hiányáról beszámoló vállalatok aránya - derült ki az ifo német gazdaságkutató intézet szerdán közzétett felmérésének eredményeiből.



A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) adatai szerint júliusban Németországban a megkérdezett mintegy 9 ezer vállalat 43,1 százaléka számolt be szakemberhiányról, áprilisban ugyanez az arány 42,2 százalék volt.



A lanyha gazdasági teljesítmény ellenére sok vállalat még mindig kétségbeesetten keres megfelelő munkaerőt - fogalmazott Stefan Sauer, az ifo szakértője. A németországi szakemberhiányra vonatkozó ráta 2022 júliusában érte el történelmi csúcsát 49,7 százalékon.



A szakemberhiány különösen súlyosan érinti a szolgáltatási szektort: a jogi és adótanácsadás, valamint a könyvvizsgálat területén a cégek 75,3 százaléka nem talál megfelelő jelentkezőket. A közlekedési ágazat vállalatai, valamint az építész- és mérnöki irodák nagyjából kétharmada számolt be szakemberhiányról júliusban, ez új ágazati rekordokat jelentett.



Az informatikai eszközgyártók közül a megkérdezett vállalatok 43,1 százalékát érintette a szakemberhiány, míg a gépgyártók esetében ez a ráta 40,9 százalék volt az év hetedik hónapjában.



Összességében a feldolgozóipari szakemberhiány rátája kismértékben, 34,6 százalékra csökkent júliusban.



A kereskedelemben és az építőiparban a vállalatok valamivel kevesebb mint egyharmada számolt be a szakképzett munkaerő hiányáról.