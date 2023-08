Gazdaság

Az agrárkamara is támogatja a vidék értékeinek megőrzéséért indított európai polgári kezdeményezést

A NAK és a cseh, a lengyel, valamint a szlovák agrárkamara is kiemelt feladatának tekinti az agráriumban tevékenykedők megbecsültségének helyreállítását. 2023.08.16 21:30 MTI

A V4-es agrárkamarákkal együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is támogatja a vidék értékeinek megőrzéséért indított európai polgári kezdeményezést - közölte a NAK az MTI-vel szerdán.



Azt írták, hogy napjainkban az Európai Unió vidéki régiói folyamatosan elveszítik lakosságuk, örökségük, értékeik, mezőgazdasághoz kötődő hagyományaik egy részét, például a radikális zöld szervezetek és a társadalom egy része által gerjesztett agrárium-ellenesség következtében. Ez veszélyeztetheti az EU mezőgazdaságát, lakosságának biztonságos élelmiszer-ellátását. A "Védjük meg vidéki térségeinket!" (Together for heritage protection) elnevezéssel indult európai polgári kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon a vidékhez kötődő értékek, illetve az EU élelmiszert előállítani képes területeinek, közösségeinek megőrzéséhez.



A NAK és a cseh, a lengyel, valamint a szlovák agrárkamara is kiemelt feladatának tekinti az agráriumban tevékenykedők megbecsültségének helyreállítását, így mind a négy szervezet csatlakozott az EU vidéki örökségének, élelmezésbiztonságának védelme céljából indított európai polgári kezdeményezéshez - közölték.



Az európai polgári kezdeményezés célja, hogy legkésőbb 2023. november 1-ig egymillió aláírás gyűljön össze a vidéki térségekhez kötődő értékek jövő generációi számára történő megőrzése érdekében. A támogató aláírások számának legalább hét tagállamban el kell érnie az adott tagállamra vonatkozóan előírt minimális küszöbértéket, Magyarországon például a 14 805 aláírást. Ebben az esetben az Európai Bizottságnak döntést kell hoznia arról, hogy milyen intézkedésekkel segíti a kezdeményezés céljainak megvalósítását - közölték.