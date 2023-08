Világgazdaság

Tovább enyhült az anyaghiány a német iparban

Tovább enyhült az anyaghiány a német iparban júliusban, a megkérdezett cégek 29,5 százaléka számolt be nyersanyag-beszerzési problémákról, míg egy hónappal korábban, júniusban ez az arány 31,9 százalék volt - derült ki az ifo német gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből.



A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) adatai szerint a fokozatos csökkenés ellenére a júliusi adat még mindig jelentősen magasabb, mint a 15,2 százalékos hosszú távú átlag.



"Az anyaghiány több mint egy éve folyamatosan enyhül, azonban még mindig vannak szűk keresztmetszetek egyes elektronikai alkatrészek esetében" - kommentálta az eredményeket Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezetője.



Júliusban leginkább az autóiparban volt jellemző az anyaghiány, a vállalatok nagyjából 60 százaléka számolt be szűk keresztmetszetekről az ellátásban. Az adatfeldolgozó berendezések gyártóinak csaknem fele továbbra is problémákat jelzett a köztes termékek beszerzése során, a gép- és berendezésgyártók körében ugyanakkor az arány két év után először esett 50 százalék alá.



Az iparágak többségében mára 10 százalék alá süllyedt a köztes termékek beszerzésével kapcsolatos problémákról beszámolók aránya. Idetartozik egyebek mellett a vegyipar, ahol a vállalatok 7,6 százaléka jelzett anyaghiányt, a fémtermékeket gyártó vállalatok, ahol ez az arány 4,5 százalék volt, valamint a bútorgyártó cégek, ahol az arány 5,6 százalék volt júliusban. A papíripari cégek, valamint a fatermékeket gyártó vállalatok kevesebb mint 5 százaléka számolt be anyaghiánnyal kapcsolatos problémákról az év hetedik hónapjában.