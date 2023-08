Gazdaság

Otthon Centrum: a külföldiek elsősorban Budapesten és az üdülőövezetekben vásárolnak ingatlant

Kevés külföldi vásárol Magyarországon ingatlant, akik mégis, azok jellemzően elsősorban Budapestet, a határ menti településeket és a tradicionális üdülőövezeteket kedvelik - közölte az Otthon Centrum (OC) pénteken az MTI-vel.



Soóki-Tóth Gábor, az OC elemzési vezetője a közleményben rámutatott: a magyarországi ingatlanpiacot nem a külföldiek pörgetik. Az év első hét hónapjában az Otthon Centrumnál megfordult ügyfelek 2,6 százaléka volt külföldi állampolgár.



A határon túlról érkezett vásárlók közül a németek a legaktívabbak, az OC közreműködésével lebonyolított adásvételeknél a külföldi vevők 30 százaléka érkezett Németországból. A külföldieket nemzetiségük alapján összegző tranzakciós listán a szlovákok a második, a románok pedig a harmadik helyen állnak. Ugyanakkor érkeztek vevők Európa számos országából a magyar piacra, és akadt példa Amerikából, Vietnámból, Izraelből, de még Egyiptomból érkezett vásárlóra is - ismertette a közleményben a szakember.



A külföldi állampolgárok jellemzően a közép-magyarországi régiót kedvelik, a kiemelt célpont Budapest, itt vett vagy bérelt lakást majdnem minden második külföldi az OC adatai szerint.



A határon túlról érkezettek körében népszerűek a határ menti települések is, például: Vízvár, Babócsa, Murakeresztúr, Lenti.



Soóki-Tóth Gábor a közleményben jelezte: ugyanakkor szó sincs arról, hogy a határ menti települések ingatlanjait koncentráltan felvásárolnák a külföldiek, inkább elszórt, eseti vásárlások jellemzőek.



Az üdülőövezetek szintén a külföldiek kedvelt célpontjai, a Balaton és a Velencei-tó a sláger: Siófokon, Zamárdiban, Gárdonyban is vásároltak az idén külföldiek.



A közlemény szerint a külföldieket más érdekli az ingatlanpiacon, mint a magyar vevőket: vásárlásnál 52,2 százalék választ használt házat és 35 százalék téglalakást, míg új építésű ingatlanba 13 százalék fektet. A panellakás vásárlása nem opció számukra. Bérlésnél a használt lakások viszik a prímet: a külföldiek 61 százaléka tégla, 13 százaléka a panel mellett dönt.



A 2000-ben alapított Otthon Centrum csaknem 190 irodával és teljes országos lefedettséggel rendelkező ingatlanközvetítő hálózat. Az OC a Biggeorge Holding része, amelynek tagjai többek között az ingatlanfejlesztés, ingatlan alapkezelés és az ingatlanfinanszírozás területén tevékenykednek. Tavaly az Otthon Centrum többségi tulajdont szerzett az ingatlan - és hitelközvetítéssel foglalkozó Open House, valamint a lengyel Freedom cégcsoportban.