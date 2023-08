Gazdaság

GFM: hatékonyan segíti az élelmiszerárak csökkenését az online árfigyelő

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023. július 1-jén indította el az online árfigyelő rendszert. Az árfigyelő az elmúlt több mint egy hónap tapasztalatai alapján rendkívül hatékonynak bizonyult, és a legnagyobb üzletláncok között olyan árversenyt generált, amely jelentős részben ellensúlyozta az egyes alapvető élelmiszerekre alkalmazott árstop augusztus 1-től történő kivezetésének hatásait - hangsúlyozta pénteki közleményében a minisztérium.



A rendszer indulása óta a 62 termékkategóriából 52 termékkategóriában csökkentek a termékek átlagárai. A megfigyelt termékcsoportok átlagárai augusztus 9-ével bezárólag átlagosan 6,5 százalékkal mérséklődtek, aminek több mint 0,5 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve mintegy 1,8 százalékpontos élelmiszerinflációt csökkentő hatása lehetett a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve.



2023. július 1. óta a zöldségárak csökkentek a leginkább, így az étkezési újburgonya több mint 45 százalékkal, a zöldpaprika közel 37 százalékkal, a paradicsom 25 százalékkal, illetve a fokhagyma 22 százalékkal lett olcsóbb. Ugyanakkor a tojás ára is 27 százalékot meghaladó mértékben csökkent, valamint a spagetti és az alma ára is több mint 15 százalékkal mérséklődött az árfigyelő indulásától számítva.



A közlemény szerint az élelmiszer-árstop augusztus eleji kivezetésének áremelő hatása a kormányzati inflációletörő intézkedéseknek köszönhetően mérsékelt volt: a rendszerben megfigyelt termékcsoportok átlagárai átlagosan 1 százalékkal növekedtek, ugyanakkor az augusztusi időszakot tekintve 25 termékkategóriában továbbra is árcsökkenés volt megfigyelhető. Augusztus eleje óta 20 százalékot meghaladóan csökkent az étkezési újburgonya és a tojás ára, illetve számos termékcsoportban, mint például a zöldpaprika, sárgarépa, paradicsom, finomliszt, banán és narancslé esetében 5 százalék feletti átlagos árcsökkenés volt. A kenyerek közül a fehér és félbarna kenyerek árai augusztus elején további közel 2 százalékkal mérséklődtek a júliusi átlagosan 9 százalékos kenyérárcsökkenést követően.



Az árak csökkenését a kormányzat által június 1-jén elindított, illetve augusztus 1-jétől kibővített kötelező akciózás is támogatta.



Az online platform népszerűségét jól mutatja, hogy látogatóinak száma augusztus első hetében átlépte az 1 milliót. A szabadszavas keresések száma megközelíti a 490 ezret, amelyek során a látogatók augusztusban leggyakrabban a cukor, csirkemell, tej, olaj és liszt szavakra kerestek.



Az árfigyelő hozzájárul a családok megvédéséhez, hiszen elkezdte letörni az élelmiszerárakat, a multikat árcsökkentésre kényszeríti, így jelentősen segíti az infláció egy számjegyűre csökkentését - hangsúlyozta a GFM pénteki közleményében.