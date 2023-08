Gazdaság

Profession.hu: a magyar munkavállalók 9 százaléka dönthet szabadon munkavégzésének helyéről

9 százalék azok aránya is, akik bár rugalmasan választhatnak az iroda és a home office között, de előre meghatározott napokon be kell járniuk. 2023.08.11 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarországon a munkavállalók 9 százaléka dönthet önhatalmúlag arról, hogy honnan dolgozik - közölte a Profession.hu legújabb, reprezentatív felmérésének megállapításait csütörtökön az MTI-vel.



Az állásportál az online kutatásába ezer 18-65 év közötti magyar munkavállalót vont be.



A felmérésből kiderült, hogy 9 százalék azok aránya is, akik bár rugalmasan választhatnak az iroda és a home office között, de előre meghatározott napokon be kell járniuk.



A közlemény szerint csupán a megkérdezettek 4 százaléka jelezte, hogy teljes egészében otthonról dolgozhat, és csak abban az esetben kell személyesen megjelennie a munkahelyén, ha azt egy konkrét feladat vagy esemény indokolja.



A felmérés szerint a távmunka lehetőségét biztosító munkahelyek alkalmazottai - a válaszadók 40 százaléka - minden második esetben hibrid rendszerben dolgoznak: bizonyos napokon az irodában, máskor pedig azon kívül végzik feladataikat. Az egész céget érintő távmunka lehetősége az átlagosnál nagyobb arányban jellemző a 10 embernél kevesebbet és a 25 ezernél több embert foglalkoztató cégekre.



Az elemzők kiemelték: Magyarországon tízből hat munkavállalónak nincs lehetősége távmunkára, minden alkalommal be kell mennie a munkahelyére.



Ugyanakkor jelezték, bevett gyakorlat, hogy nem egységes a távoli munkavégzés elérhetősége, előfordul, hogy egy cégen belül eltérő szabályok vonatkoznak a munkavállalókra. Azoknál a cégeknél, ahol lehetőség van távmunkára, a dolgozók negyede nyilatkozta, hogy a beosztás függvényében élhet ezzel, 9 százalékuk számára pedig ezt egyéni elbírálás alapján határozzák meg. Példaként említették, hogy a kisgyerekes munkavállalóknál vagy a munkahelytől távol lakóknál rugalmasabbak a munkaadók a home office kérdéskörében.



A vállalatnál betöltött szerepköröket tekintve a legkevésbé a felsővezetőkre és a középvezetőkre vonatkozik a helyhez kötött munkavégzés - jelezte a Profession.hu.



A felmérés szerint ahol nincs lehetőség a távmunkára vagy csak alkalmanként, ott a dolgozók fele úgy látja, hogy nem is tudná elvégezni a munkáját otthonról, ez többnyire a fizikai dolgozókra vonatkozik. A dolgozók 46 százaléka véli úgy, hogy bár saját meglátása szerint részben vagy teljesen meg tudná oldani a feladatait munkahelyétől független helyről is, ennek ellenére nincs rá lehetősége.



A közlemény idézte Simon-Göröcs Lilit, a Profession.hu HR igazgatóját, aki rámutatott, hogy Magyarországon jelenleg alacsony azon cégek aránya, ahol lehetőség nyílik a távmunkavégzésre. Annak ellenére - hívta fel a figyelmet -, hogy 2020-ban, a BCG-vel közösen készített kutatásukban még a magyarországi munkaadók 84 és a munkavállalók 88 százaléka gondolta úgy, hogy nem csökkent a munkavégzés hatékonysága, sőt akár javult is a távmunka valamilyen formájának bevezetése után.