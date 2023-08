Világgazdaság

A vártnál kevesebbe kerülhet a gázártámogatás a német államnak

A tervezett 40,3 milliárd euró helyett várhatóan 13,1 milliárd euró közpénzt kell költeni az idén az úgynevezett gázárfék programra. 2023.08.10 01:30 MTI

A világpiaci árak csökkenése miatt a tervezett összeg egyharmadába kerülhet a német államnak a lakossági és vállalati fogyasztók gázártámogatása egy szerdán ismertetett számítás szerint.



Az ifo müncheni gazdaságkutató intézet adatai szerint a tervezett 40,3 milliárd euró helyett várhatóan 13,1 milliárd euró közpénzt kell költeni az idén az úgynevezett gázárfék programra. Ennek oka, hogy a földgáz ára a program tervezése óta jelentősen csökkent. A 13,1 milliárd euróból csaknem 12,4 milliárd jut a háztartásoknak és a kis- és középvállalkozásoknak, és 700 millió euró az ipari nagyfogyasztóknak - ismertette Max Lay, az Ifo szakértője az intézet közleményében.



Mint mondta, 2024-re "nulla kiadással" számolnak, mert már most sok olyan fogyasztó van, akinek újonnan megkötött szerződése a támogatott ár alatti összegről szól, az ipari nagyfogyasztók pedig már néhány hónapja a támogatott árnál alacsonyabb összeget fizetnek a földgázért.



A szövetségi kormány márciusban vezette be a lakossági és a vállalati fogyasztók terheit egyaránt csökkentő energiaár-támogatási rendszerét. Az úgynevezett árfék rendszer a földgázra, az áramra és a távhőre vonatkozik. Lényege, hogy a szolgáltató az előző évi fogyasztás 80 százalékáig kedvezményes árat számol fel, az állam pedig kifizeti a kedvezményes, támogatott ár és a szerződésekben szereplő tényleges, piaci ár közötti különbözetet.



A visszamenőleg, januárra és februárra is érvényes rendszerben a háztartásoknak, intézményeknek és a nem nagyfogyasztóként számon tartott vállalatoknak biztosított kedvezményes ár földgáznál kilowattóránként bruttó 12 cent, az áramnál kilowattóránként 40 cent, a távhő esetében 9,5 cent.



A nagyfogyasztóknak biztosított kedvezményes árnál a földgáz esetében a 2021-es fogyasztást veszik alapul, ennek 70 százalékáig kilowattóránként nettó - vagyis hálózathasználati díj és egyéb tételek nélkül - 7 centet kell fizetni, a távhő esetében pedig 7,5 centet. A villamos energiát 13 centes kilowattóránkénti nettó áron biztosítják a nagyfogyasztóknak - azaz az évi 30 ezer kilowattóránál több áramot felhasználó cégeknek - az eddigi átlagos éves fogyasztás 70 százalékáig.



A szövetségi kormány szerint a rendszer egyszerre csökkenti az Oroszország Ukrajna elleni háborúja révén 2022-ben végbement energiaár-emelkedésből fakadó terheket és ösztönöz takarékosságra, hiszen az előző évi fogyasztás 80 százalékának megfelelő rész felüli fogyasztást már nem támogatja kedvezményes ár, így mindenképpen érdemes spórolni az energiával.



A kormány egy sor további lépéssel, egyebek mellett a földgáz áfájának csökkentésével és kedvezményes helyi és regionális közösségi közlekedési bérlettel igyekszik enyhíteni az Oroszország Ukrajna elleni támadásával összefüggő lakossági és vállalati terheket. A támogatási programok összeértéke nagyjából 300 milliárd euró.