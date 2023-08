Légi közlekedés

Ideiglenesen törli néhány járatát a Wizz Air

Kötelező hajtómű-ellenőrzés miatt ideiglenesen törli néhány járatát ősszel a Wizz Air - közölte a társaság kedden az MTI-vel, megjegyezve, az egyeztetések folynak, így egyelőre nem ismert, hogy mely járatok maradnak ki.



Azt írták, a légitársaság partnere, a Pratt & Whitney gyorsított eljárásban ellenőrzi bizonyos GTF hajtóműveit, és a vizsgálat érinti a Wizz Air egyes repülőgépeit is. A kötelező ellenőrzés miatt a Wizz Air kénytelen volt változásokat eszközölni a menetrendjében, így egyes járatait törölni kényszerül a szeptember-októberi időszakban.



Közölték: az érintett járatok utasai számára a légitársaság átfoglalási lehetőséget ajánl fel alternatív járatokra, illetve választhatják a jegyár 120 százalékos jóváírását WIZZ-számlán, vagy a jegy vételárának teljes visszatérítését az eredeti fizetési móddal. Amennyiben az utasok online közvetítő cégen vagy utazási irodán keresztül foglalták a jegyüket, a légitársaság azt tanácsolja, hogy a módosítások elvégzése érdekében vegyék fel a kapcsolatot az irodával vagy weboldallal. A légitársaság továbbá javasolja a levélszemét (spam) mappák ellenőrzését is az esetleges menetrendi változásokról szóló e-mailek miatt.



Hangsúlyozták, hogy az eseményekre a légitársaságnak nincs ráhatása, ugyanakkor a Wizz Air ezúton is elnézést kér az okozott kellemetlenségekért.