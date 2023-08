Gazdaság

Megjavították a Barátság kőolajvezeték lengyelországi szálát

Megjavították és újból üzembe helyezték a Barátság kőolajvezeték nyugati ágának azon lengyelországi szálát, amelyen a hét végén kiömlés történt - közölte kedden a PERN lengyel olajvezeték-üzemeltető vállalat.



A szivárgást az északnyugat-lengyelországi Chodecz községnél állapították meg szombat éjjel. Ezen a szálon a tengeri úton érkező olajat továbbítják a németországi Schwedt és Spergau olajfinomítóiba. A baleset miatt a lengyelországi vezeték másik szálára kellett korlátozni a Németországba tartó olajszállítást.



A meghibásodott infrastruktúra új elemeit hétfőn szerelték be. Aznap megkezdődött a szennyezett talaj rekultivációja is. A PERN környezetvédelmi szolgálata továbbra is a térségben dolgozik.



A vállalaton belül egy bizottságot hoztak létre a baleset okainak megállapítására. Vasárnap este a PERN tudatta: a szivárgás helyén nem találtak külső beavatkozásra utaló nyomokat.