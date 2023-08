Gazdaság

A magyar piacon is megjelenik a genetikai teszteket végző GenePlanet

A GenePlanet biotechnológiai vállalat a SYNLAB Hungary Kft. partnereként genetikai szűrést tartalmazó új szolgáltatásokkal jelenik meg a magyar piacon - közölte a biotechnológiai vállalat az MTI-vel hétfőn. A társaság globális növekedéséhez 20 millió euró tőkét vont be.



A közlemény szerint a SYNLAB Hungary Kft-vel kialakított partnerkapcsolat mellett a GenePlanet saját helyi egészségügyi csapatot is létrehozott Magyarországon, annak érdekében, hogy a hazai orvosokkal együttműködve a betegek számára közvetlenül is elérhetők legyenek bizonyos genetikai vizsgálatok.



A GenePlanet génvizsgálati megoldásai a klinikai és életmódbeli tényezőket egyaránt figyelembe veszi. A tőkebevonás segítségével a vállalat készen áll arra, hogy tovább erősítse pozícióját a génvizsgálati iparágban, figyelembe véve a személyre szabott orvosi megoldások és a megelőzést segítő proaktív egészséggondozás iránti növekvő érdeklődést - fogalmaztak.



A társaság közölte, hogy 20 millió eurós Series B tőkebevonást valósított meg a BlackPeak Capital vezetésével, több jelentős befektető közreműködésével.



A tőkebevonás célja, hogy támogassa a GenePlanet további globális növekedését valamint, egy fejlett, nagy nyelvi modellből álló AI-rendszer kifejlesztését.



A GenePlanet a megelőző génvizsgálatok egy vezető európai szolgáltatója, több mint 35 országban van jelen és közel 100 ezer ügyféllel rendelkezik. A társaság szerepel a Financial Times 1000 leggyorsabban növekvő uniós vállalatokról összeállított listáján és az Európai Bizottság "Top 35 EU Unicorns" rangsorában is.



A SYNLAB Hungary Kft, a SYNLAB Group budapesti székhelyű leányvállalata, amely 2010 óta működik Magyarországon. Mintegy 900 munkavállalót foglalkoztat, több mint 5000 különböző vizsgálatot végez pácienseinek, 100 vérvételi helyen elérhető országszerte és 2500-nál több orvosi partnerrel működik együtt.