MTÜ: sokkal több külföldi turista választotta idén a Balatont

A vendégéjszakák valamivel több mint negyedét töltik külföldi vendégek a térségben, ők adják a tóparti szálláshelyek bevételeinek közel egyharmadát.

Jól teljesít a külföldi vendégforgalom is a nyári főszezonban a Balatonnál, a németajkú és a visegrádi küldőországok turistái közül választották legtöbben pihenésükhöz a külföldi vendégek közül. A vendégéjszakák valamivel több mint negyedét töltik külföldi vendégek a térségben, ők adják a tóparti szálláshelyek bevételeinek közel egyharmadát - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken az MTI-vel.



Ismertették, hogy a nyár eleje és július közepe között közel 180 ezer külföldi vendég közel 650 ezer éjszakát töltött a Balaton partján. A külföldi forgalom így 14 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakának eredményeit.



A közlemény szerint június 1. és július közepe között 2,4 millió éjszakát regisztráltak a szálláshelyek a Balatonon, ezzel elérte a 2019-es év forgalmának 98,6 százalékát. A térségben a forgalom döntő többségét, 73 százalékát a magyar vendégek adták, azonban az országos trendeknek megfelelően nőtt a külföldi vendégéjszakák száma is.



Az MTÜ felidézte, hogy az Európai Utazási Bizottság (ETC) adatai szerint a június és november közötti időszakban a mediterrán térségbe várhatóan utazók száma máris 10 százalékkal csökkent a tavalyi évhez képest a klímaváltozással összefüggő problémák miatt. A Balaton ugyanakkor 22 százalékkal növelte külföldi vendégeinek számát, akik 2022-vel összehasonlítva már eddig 14 százalékkal több éjszakát töltöttek a tó térségében.



A legfontosabb küldőország turistái évről évre jobban kedvelik a Balatont. Az idei főszezonban is a németek vezetik a Balaton térségének küldőpiaci toplistáját, több mint kétszer annyi vendégéjszakát töltöttek a tó partján, mint a lista ezüstérmesei, a csehek. Az MTÜ nyári külpiaci kampányának hatására sokan érkeztek Szlovákiából, Lengyelországból, valamint Ausztriából.



A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból az is kiderül, hogy a német turisták közül például a legtöbben a szász (25 százalék), illetve a bajor (17 százalék) tartományból jöttek. A cseh vendégek közül a dél-morvaországi régióból (16 százalék), valamint Prágából (13 százalék), a szlovákok közül pedig a nagyszombati és a nyitrai kerületekből (32, illetve 25 százalék) érkeztek a térség szálláshelyeire. A külföldi vendégek közül leginkább a középkorúak kedvelik a Balaton tájait - áll a közleményben.



A legnagyobb növekedést a kínai és horvát forgalomban mérték a térségben. Kínából közel meghétszereződött a vendégéjszakák száma, és az Adria-parti országból érkezők is majdnem megkétszerezték a Balatonnál töltött éjszakáik számát a 2022-es főszezonhoz képest.

A legnagyobb arányban Révfülöp, Hévíz és Vonyarcvashegy szálláshelyein fordultak meg külföldi utazók, mindhárom településen a vendégéjszakák több mint fele tőlük származott. A csehek kétharmada a négycsillagos szállodákat részesítette előnyben és a szlovák turisták is jellemzően a négy, illetve háromcsillagos hoteleket választották. A német vendégek a magán- és egyéb szálláshelyek után a szállodákat keresték előszeretettel.



A magyarokhoz hasonlóan a külföldi látogatók körében is a siófoki Aranypart szabadstrand, a zalakarosi fürdő és a Tihanyi Bencés Apátság és környezete volt a legnépszerűbb. Ezeken a helyszíneken másfélszer annyi külföldi fordult meg, mint tavaly ilyenkor.



Az előttünk álló nyári szezonra az NTAK-ban látható 1,1 millió vendégéjszaka-foglalás 31 százaléka külföldiektől származik, amelyekből legnagyobb mértékben Siófok és Hévíz részesülhet - közölte az MTÜ.