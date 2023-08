Gazdaság

EM: a napelemes mérföldkövek nyara az idei, már biztos a csúcsdöntés az éves bővülésben

Az előzetes adatok szerint augusztusra meghaladta a 2000 megawattot a háztartási méretű naperőművek beépített kapacitása. Az ipari létesítményeknél is példátlanul gyors ütemű előrehaladásnak köszönhetően már mostanra megdőlt az éves fotovoltaikus bővülés tavalyi rekordja - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteken.



A tárca közleménye szerint az energiaszuverenitást erősítő gyarapodás árnyoldala, hogy fokozza a villamos energia rendszer kiegyensúlyozatlanságát. Az ellátásbiztonság megőrzése érdekében hálózatfejlesztési munkacsoport működik az Energiaügyi Minisztérium irányításával.



A magyarországi napelemes teljesítmény lendületes bővülése hónapról-hónapra újabb mérföldkövek elérésében érhető tetten. Júniusra a hazai ipari naperőművek beépített kapacitása múlta felül a 3000 megawattot. Július elejére átlépte az 5000 megawattot a háztartási méretű rendszerekkel is számoló fotovoltaikus összteljesítmény - jelezte a minisztérium.



Augusztusig az 50 kW alatti létesítmények összesített mutatója 2000 megawatt fölé nőtt. A korábbi várakozások alapján a háztartási méretű kiserőművek száma 2030-ra érhette volna el a 200 ezret. Az átviteli rendszerirányító Mavir adatösszesítése szerint a túlnyomórészt családoknál működő termelőegységek darabszáma már 2023 nyarán felülmúlja a 215 ezret.



A tárca tájékoztatása szerint 2022 rekordév volt a fotovoltaikus teljesítménybővülésben Magyarországon mintegy 1100 megawattos növekménnyel. Idén mindössze hét hónap alatt a tavalyi egész éves gyarapodással felérő új kapacitás épült ki. 2023 így garantáltan minden korábbit jelentősen meghaladó csúcsot hoz majd a napelemek terjedésében.



A kormány az áramellátásban az atomenergia és a napenergia kettősére támaszkodva erősíti Magyarország energiafüggetlenségét. A karbonsemleges termelés már jelenleg is képes arra, hogy a pillanatnyi fogyasztást tiszta, környezetkímélő módon, kizárólag belföldi forrásokból fedezze - jelezte az EM.



Az időjárásfüggő megújulók örvendetes térnyerése komoly kihívás elé állítja a rendszerirányítót. A Mavir az idei első félévben több negyedórában regisztrált 400 MW feletti mértékű kiegyenlítetlenséget, mint ahányszor ez a megelőző két évben összesen megtörtént. Az állandósuló szabályozási kényszer kezelése, a megújuló többletkapacitások zavartalan bekapcsolása érdekében az Energiaügyi Minisztérium a szakmai szereplők bevonásával hálózatfejlesztési munkacsoportot működtet.

A felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv a bruttó végsőenergia-felhasználásban 29 százalékra tervezi emelni a megújuló energiaforrások arányát. A bővüléshez a továbbiakban is a napenergia járul hozzá a legnagyobb mértékben. Az összes beépített kapacitás az előzőleg tervezett szint kétszeresére, 12 gigawattra nőhet 2030-ig. Az időjárásfüggő energiahordozók beillesztését hálózatfejlesztéssel, az energiatárolói és kiegyensúlyozó képességek megerősítésével, a meteorológiai előrejelzések pontosságának javításával segíti elő az Energiaügyi Minisztérium - áll a közleményben.