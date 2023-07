Gazdaság

Augusztus 1-től 15 százalékra nő a kötelező élelmiszerár-akciózás mértéke

Augusztus 1-jétől 15 százalékra nő a kötelező élelmiszerár-akciózás mértéke és bővül az akciózásra kijelölt élelmiszerek köre is - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).



Az intézkedés egyszerre védi a családokat és a nyugdíjasokat a háború és szankciók miatt megemelkedett élelmiszeráraktól, valamint hozzájárul, hogy tovább csökkentsük a szankciós inflációt.



Az élelmiszerek kötelező árakciózása június 1-jén elindult. Az intézkedés eredményes: az élelmiszerárak csökkentek, a bolthálózatok sorra jelentik be az újabb kedvezményeket, az akciózás is hozzájárul az infláció csökkentéséhez.



A kormány az árverseny további fokozása érdekében arról döntött, hogy augusztus 1-től másfélszeresére - 10 százalékról legalább 15 százalékra - emeli a kötelező bolti akciózás mértékét. Emellett a kormány úgy vezeti ki a 1,5 éve működő élelmiszer-árstopot, hogy a kötelező akciózás az érintett termékkörökre is kiterjed. Az alapvető élelmiszerek tehát továbbra is kedvező áron lesznek megvásárolhatók. A kötelező akciózás jelenleg is kiterjed a baromfihúsra, a sertés- és marhahúsra, a halra és halkonzervekre, a húskészítményekre, a tejre, tejfölre és helyettesítő termékekre, a joghurtra egyéb savanyított készítményekre, egyéb tejtermékre, a sajtra, vajra, margarinra és készítményeire, egyéb zsiradékokra, a kenyérre, péksüteményekre, a száraztésztára, rizsre, egyéb cereáliáka, a lisztre, cukorra és tartósított lisztesárukra, a friss zöldségre, a friss gyümölcsre, a gyümölcs- és zöldséglevekre, a készételekre, fűszerekre, ételízesítőkre, a kávéra, teára, az ásványvizekre és üdítőitalokra - sorolta a GFM.



Augusztustól a kötelező akciózás kiegészül a kristálycukorral, a búzafinomliszttel, a napraforgó étolajjal, a házi sertés combbal, a csirkemellel és csirkefarháttal, a 2,8 százalékos UHT tejjel, a tojással, valamint az étkezési burgonyával, kivéve az újburgonyát.



A kormány döntése értelmében tehát a kötelező akciózás mértéke 20 termékcsoport esetében - az akciózást megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árhoz képest - legalább 15 százalékra emelkedik, másrészt a kötelező akciózási szabályok kiterjednek a korábbi 8 árstopos termékfajtára is úgy, hogy heti rendszerességgel legalább 2 termékfajtában kell valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15 százalékkal olcsóbban kínálni. Ráadásul átmenetileg a fennmaradó 6 termékfajta árai sem lehetnek magasabbak, mint a beszerzési ár.



A kormány a kötelező akciózással és az online árfigyelő rendszerrel elérte, hogy kíméletlen árverseny alakult ki, az élelmiszerárak drasztikusan csökkennek, így az infláció már év vége előtt egy számjegyűre csökkenhet - hangsúlyozta a GFM.