Távközlés

Yettel: egyre kevesebben tartják meg a használaton kívüli mobiltelefonjukat

Egyre kevesebben tartják meg a használaton kívüli mobiltelefonjukat, de a magyar lakosság 55 százaléka továbbra is otthon tárolja a régi készülékét - tájékoztat a Yettel az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



A távközlési szolgáltató felmérése szerint a magyarok fele 3-4 évig használ egy mobiltelefont, ötödük 4 évnél tovább. 55 százalékuk csak akkor cserél készüléket, ha a régi használhatatlanná válik, 39 százalék akkor is, ha nagyon megviseltnek látszik, 38 százalék pedig már egy új funkció miatt is hajlandó másikat venni.



A régi készüléket a visszajelzések szerint 40 százalék elajándékozza, főképp a közvetlen családtagoknak, 23 százalék eladja. Az adataira a többség figyel, mindössze 16 százalék vált meg a telefonjától úgy, hogy nem törölte le a személyes adatait - írták.



A Yettel kutatása megállapította, hogy a telefonhasználók egyre tudatosabbak, tavaly ugyanis még 63 százalék válaszolt úgy, hogy otthon tartja a használaton kívüli mobilkészülékét. Szemetesbe szintén egyre kevesebbet dobnak, de még így is minden tizedik megkérdezett ezt teszi.



A közlemény szerint egyik sem jó megoldás, mert az öregedő akkumulátorok a lakásokban tüzet okozhatnak, hulladékként pedig veszélyes anyagok szivároghatnak belőlük a természetbe. A legjobb, ha az ügyfelek visszaviszik a telefonjaikat a szolgáltatókhoz, akik a készülékeket szétszerelik, alkatrészeit újrahasznosítják - hívják fel a figyelmet. A Yettel országos, reprezentatív kutatása június 30. és július 6. között készült 840 résztvevő válasza alapján.