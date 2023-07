Mezőgazdaság

Változatos szakmai programok a Bábolnai Gazdanapokon

Változatos szakmai programokkal, egyebek között kukorica és cirok fajtakísérleti bemutatóval, mozgógép- és drónbemutatóval várják a szervezők a látogatókat szeptember 7-9. között a 36. Bábolnai Gazdanapokon - ismertette az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.



Feldman Zsolt kiemelte: a gazdanapok szakmai blokkja rendkívül sokszínű, és az agrárium valamennyi fontos kérdéskörére reflektálva sok hasznos információval szolgál majd a gazdálkodók számára.



Az államtitkár felhívta a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen szervezett kerekasztal beszélgetésre is, ahol a közös agrárpolitika, a gabonapiac és a tavalyi aszály kapcsán az öntözés kérdéskörét is érintik.



Ismertetése szerint Bábolnán 9 cég 48 kukorica és 8 cég 16 cirok hibridje lesz majd látható a kísérleti parcellákban. A gazdálkodók tájékozódhatnak arról, hogy milyen fajta és milyen alkalmazott termesztéstechnológia jelenti számukra a legnagyobb biztonságot, a legnagyobb hozamot, és hogyan lehet ezekkel eredményesen és jól gazdálkodni - tette hozzá Feldman Zsolt.



A háromnapos rendezvényen jelen lesz az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum (AMC), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) is.



A rendezvényen felmérő és permetező drónokat mutatnak be, mozgógépbemutatón pedig a zöldítéssel összefüggő talajmunkákra fókuszálnak. A gazdanapokkal párhuzamosan tartják a Némethy Bertalan regionális díjugrató bajnokságot is.



Feldman Zsolt kitért arra is, hogy szeptember 8-án a gazdanapok keretében 5. alkalommal megtartják a szakiskolai napot, amelyre eddig 1100 diák jelentkezett az ország minden részéből.



Az államtitkár az MTI kérdésére elmondta, hagyományosan több tízezer embert várnak a rendezvényre, hiszen olyan programot állítottak össze, ami nem csak a gazdálkodóknak, hanem a szélesebb közönségnek is szól.



Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója a színes családi programok között említette a népművészeti hagyományőrző bemutatót, a Vérteserdő interaktív kiállítását és arborétumlátogatást.