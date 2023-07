Technológia

IVSZ: új készségeket követel meg a mesterséges intelligencia a munkavállalóktól

A mesterséges intelligenciához nem csak a szoftverfejlesztőknek kell érteniük, az alkalmazottaknak és a vezető munkatársaknak egyaránt képezniük kell magukat ezen a téren. 2023.07.20 06:30 MTI

A mesterséges intelligencia hatékony alkalmazásához minden szinten új készségeket és képességeket kell elsajátítaniuk a munkavállalóknak - közölte az MTI-vel szerdán az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége.



A szervezet az Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA, Mesterséges Intelligencia Készségek Szövetsége) tanulmányára hivatkozva azt írta, hogy a mesterséges intelligenciához nem csak a szoftverfejlesztőknek kell érteniük, az alkalmazottaknak és a vezető munkatársaknak egyaránt képezniük kell magukat ezen a téren. A cégek visszajelzései szerint már most is keresettek azok a szakemberek, akik látják a mesterséges intelligencia bevezetéséből adódó üzleti lehetőségeket, emellett egyre több gépi látásra és természetesnyelv-felismerésre szakosodott mérnökre lesz szükség rövid időn belül. Kiemelkedően fontos terület az adatgyűjtés is, hiszen ezek nélkül a döntéshozatalt támogató algoritmusok nem működhetnek hatékonyan - írták.



A munkavállalók és vállalati döntéshozók igényeit felmérő, Magyarországra is kiterjedő kutatásban több mint 400 cég vett részt. A visszajelzések alapján az IVSZ mint az ARISA résztvevője úgy véli, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó készségek fejlesztése sürgető feladat, ám egyúttal nagy lehetőség is a magyar gazdaság számára. A mesterséges intelligencia korában versenyképességi kérdés, hogy vállalatok készségszinten használják a korszerű technológiát, és azok segítségével új fejlesztéseket hozzanak létre - tették hozzá.



Az ARISA AI Skills Needs Analysis tanulmánya az IVSZ honlapjáról érhető el. A közlemény szerint a visszajelzésekre alapozva uniós szintű stratégia készül a mesterségesintelligencia-készségekről, ezt követően képzéseket dolgoznak ki és tesznek közzé, hogy széles körben támogassák a munkavállalók képességfejlesztését.