Gazdaság

Szijjártó: nevetséges a felvetés, hogy a BMW Magyarország helyett vigye Romániába a beruházását

Nevetséges az Európai Parlament "magyargyűlölő" alelnökének a felvetése, amely szerint a BMW-nek Magyarország helyett Romániába kellene vinnie a beruházását, jól láthatóan teljes kudarc a hazánkban beruházó német vállalatok politikai zsarolása - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.



A tárcavezető a jemeni kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva magyargyűlölőnek nevezte Katarina Barley-t, az Európai Parlament alelnökét, azon nyilatkozatát pedig nevetségesnek, miszerint a BMW-nek Magyarország helyett Romániába kellene vinnie a beruházását.



Úgy vélekedett, hogy egyes politikai erők zsarolni próbálják a hazánkban beruházó német vállalatokat, ez azonban teljes kudarcba fulladt, miután ezen cégek köre egyre gyarapszik, és az érintett társaságok nagy többségének kifejezetten harmonikus az együttműködése a kormánnyal.



Kiemelte, hogy a BMW-gyár építése is a tervek szerint halad, a vállalat az elektromobilitási stratégiája rendkívül jelentős elemét hozza Debrecenbe.



"Hogy ezek a munkahelyteremtő, high-tech beruházások Magyarország helyett Romániában valósuljanak meg, ezt a német szocialisták akarják, meg néha az az érzésem, hogy a magyar baloldal is, de szerencsére nem rajtuk múlik ez, hanem a beruházói döntéseken, valamint a beruházók és a magyar kormány együttműködésén" - mondta.



Majd aláhúzta, hogy "az említett hölgy, a német és a magyar baloldal mindenfajta igyekezete dacára" idén akár a tavalyi beruházási rekord kétszeresét is sikerülhet elérni. Szijjártó Péter az OTP ukrajnai listázásával kapcsolatban megismételte, hogy a kormány addig nem fog hozzájárulni a fegyverszállítások további támogatásához az Európai Békekeretből, amíg ki nem törlik a pénzintézetet ebből a jegyzékből.



"Mindenfajta ígérgetések hangoznak el, meg utalgatások, de hát a legegyszerűbb lenne levenni az OTP-t erről a listáról, pont úgy, ahogy feltették, de hát mind a mai napig erre nem került sor" - fogalmazott.



A miniszter az Ukrajnába küldött amerikai kazettás bombák ügyére reagálva közölte, hogy a fegyverek szállítása a háború meghosszabbításának és eszkalációjának veszélyével jár, és minél tovább tart majd a háború, annál többen halnak meg. Ráadásul - mint rámutatott - a kazettás bombák tragikus humanitárius következményekkel tudnak járni.



"Ezért arra kérünk mindenkit, hogy a háború eszkalálásának veszélye helyett a béke irányába tegyenek lépéseket. Tehát jó lenne, ha a szövetségeseink kazettás bombák meg bármilyen más fegyverek helyett inkább békét hoznának a szomszédba, azzal tudnának emberéleteket menteni" - összegzett.