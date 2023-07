Gazdaság

Tovább terjeszkedik a Mészáros Csoport

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. kizárólagos tárgyalási jogot biztosító szándéknyilatkozatot írt alá az osztrák Asamer Baustoffe AG tulajdonában lévő Lukavac Cement d.o.o. felvásárlásáról - jelentette be közös keddi közleményében a Mészáros Csoport és az Asamer Baustoffe AG of Austria.



A csoport ezúttal Bosznia-Hercegovinában terjeszkedik, horvátországi és romániai érdekeltségei mellett tovább erősíti külföldi jelenlétét, hangsúlyozták a köleményben.



A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt., az aláírt szándéknyilatkozat értelmében, kizárólagos jogot szerzett ahhoz, hogy az Asamer Baustoffe AG 100 százalékos tulajdonában lévő Lukavac Cement d.o.o. megvásárlásáról tárgyalásokat kezdeményezzen - írták.



A tranzakció várhatóan 2023 végén, az átvilágítási folyamat befejezését követően zárulhat. A tranzakció a versenyhatóság jóváhagyásától függ - tették hozzá.



A régióban kiváló piaci pozícióval rendelkező Lukavac Cement cementgyártó vállalatot 1974-ben alapították, és 2001-ben az osztrák Asamer csoport sikeresen privatizálta. A cementgyár éves termelési kapacitása 650 ezer tonna klinkerbeton és több mint egymillió tonna cement. A vállalat 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a Vijenac mészkőbányában, amely más üzemeknek és építőipari vállalatoknak is szállít adalékanyagot. A vállalat 2014-ben készbeton gyártásával bővítette tevékenységét. A betonüzemek Szarajevóban és Banja Lukában találhatók - ismertették a csoport közleményében.



A közlemény idézte Mészáros Lőrincet, a Talentis Group Zrt. tulajdonosát, aki úgy fogalmazott, hogy "az akvizíció egyrészt hozzájárul a hazai alapanyag ellátási hiányok csökkentéséhez, másrészt vertikálisan tovább bővíti a Mészáros Csoport építőipari portfólióját egy stabil lábakon álló, a régióban kiemelkedő eredménytermelő képességű iparvállalattal. Külön hozzáadott érték számomra, hogy ezzel a Mészáros Csoport építőipari szegmense is kilép a nemzetközi piacra" - mondta.



Harald Fritsch, az Asamer Baustoffe AG vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a Lukavac Cement megszerzésével a Talentis Group egy korszerű, integrált cementgyár tulajdonosává válik a Nyugat-Balkán szívében. A kiváló csapattal működő, korszerű termelést biztosító létesítmények támogatni fogják a Mészáros Csoport vertikális integrációs törekvéseit - áll a közleményben.