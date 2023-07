Gazdaság

ifo-felmérés: a gazdasági szakértők továbbra is magas globális inflációt várnak

A június 14. és július 2. között végzett inflációs felmérésben 133 országból összesen 1405 gazdasági szakértő vett részt. 2023.07.17 19:44 MTI

A gazdasági szakértők továbbra is magas globális inflációra számítanak az ifo német gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) és az Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik svájci gazdaságpolitikai intézet hétfőn publikált negyedéves kutatási eredményei szerint.



A 2023-as inflációs rátára vonatkozó várakozás lassan csökkent az elmúlt negyedévekben, az Economic Expert Survey (EES) legutóbbi, 2023. első negyedéves felméréséhez képest azonban nem történt jelentős változás.



A megkérdezett szakértők globálisan továbbra is 7 százalékos inflációs rátát valószínűsítenek 2023-ra. A globális érték az országok átlagos várható inflációs rátáinak mediánja. Az ifo közleménye szerint azért a mediánt használják, mert a várható inflációs ráták régiónként nagyon eltérőek, az egyes országokban és régiókban jelentősen magasabbak, mint a világ egyéb részein.



Az idei második negyedévben várt 7 százalékos inflációs ráta megegyezik az első negyedévben várt rátával. A szakértők a következő évekre is magas globális inflációra számítanak: a jövő évre 6,0 százalékos inflációval számolnak az első negyedévi felmérésben közzétett 5,9 százalék után.



A hosszú távú globális inflációs várakozások szintén továbbra is magasak: a megkérdezett szakértők 2026-ra 4,9 százalékos inflációt jeleznek előre az első negyedévi felmérésben közölt 5,0 százalékot követően. A rövid és hosszú távú inflációs várakozások 2022 harmadik negyedévében érték el csúcspontjukat, és azóta némileg alacsonyabb szinten vannak.

Az egyes régiók várható inflációs rátái között azonban igen jelentős különbségek vannak - hangsúlyozta az ifo gazdaságkutató intézet.



Észak-Amerikában (4,5 százalék), Délkelet-Ázsiában (4,8 százalék) és Nyugat-Európában (4,9 százalék) viszonylag mérsékeltebb idei inflációs rátákat valószínűsítenek a szakértők.



2024-re és 2026-ra világszerte Nyugat-Európában várták a legalacsonyabb inflációt: 3,4, illetve 2,6 százalékot. Európa egyes részein azonban a várt értékek magasabbak: Észak-Európában 7,5 százalékos, Dél-Európában 7,9 százalékos idei inflációt valószínűsítenek, Kelet-Európában pedig 13,5 százalékos inflációra számítanak idén az előző negyedévi felmérésben közölt 14,8 százalék után. Jövőre Észak-Európában 4,8 százalékos, Dél-Európában 5,8 százalékos, Kelet-Európában pedig 9,5 százalékos inflációs rátára számítanak a megkérdezett szakértők.



Egyes régiókban azonban a számok jelentősen magasabbak: Dél-Amerikában 23,3 százalékos, Észak-Afrikában 63,9 százalékos, míg Kelet-Afrikában 109,9 százalékos a megkérdezett szakértők által várt idei infláció - áll az ifo összefoglalójában. Az előző negyedévhez képest az afrikai szakértők idei és jövő évi inflációs várakozásai meredeken emelkedtek Közép-Afrika kivételével, míg a többi kontinens valamennyi régiójában (Óceánia kivételével) csökkentek az idei inflációs várakozások.



Az ifo felmérésében minden szakértőt saját országával kapcsolatos inflációs várakozásairól kérdezett, ebből alakultak ki az egyes országok átlagértékei. A globális és regionális értékek meghatározásakor pedig az országok átlagos várható inflációs rátáinak mediánját vette figyelembe.