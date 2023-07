Gazdaság

Varga Mihály: jók a magyar gazdaság kilátásai

Bár az idei év nem lesz könnyű, "jó, ha megússzuk a recessziót", de jövőre ismét egy 4 százalékos gazdasági növekedésre lehet számítani. 2023.07.16

A magyar gazdaság kilátásai jók, két válságot leküzdve erőteljes növekedést fogunk felmutatni a jövő évben - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a felvidéki Gombaszögön, ahol részt vett a Gombaszögi Nyári Tábor egyik panelbeszélgetésén szombaton.



A Szűk esztendők jönnek? nevet viselő fórumon a magyar pénzügyminiszter szlovák hivatali partnerével, Horvát Mihállyal, az ügyvezető szlovák kormány pénzügyminiszterével beszélgetett. A két szakpolitikus a járvány utáni időszak, valamint az energiaválság összefüggéseiben kialakult gazdasági bizonytalanságról, továbbá ehhez kötődően országaik kilátásairól beszélt.



A magyar pénzügyminiszter a jövőbeni kilátásokról szólva azt mondta: jó hír, hogy a magyar gazdaság kilátásai jók, s arra a jövő évben növekedés vár, ugyanakkor rossz hír, hogy az Európai Unió (EU) kilátásai nem túl biztatóak. Rámutatott: míg az EU tekintetében folyamatos gazdasági térvesztés várható, a magyar gazdaság tekintetében jó kilátások vannak, azért is, mert Magyarországon olyan gazdasági növekedés van jelen, amely sok ágazaton alapul. Kifejtette: 2021-ben a pandémia után 7,1 százalékos növekedés volt, tavaly 4,6 százalékos, ami meghaladta az EU átlagát, s bár az idei év nem lesz könnyű, "jó, ha megússzuk a recessziót", de jövőre ismét egy 4 százalékos gazdasági növekedésre lehet számítani.

A magyar pénzügyminiszter a kilátásokat ismertetve rámutatott: "nagyon feszes a munkaerőpiac", azaz alacsony, 4 százalék körüli a munkanélküliségi ráta. "Aki akar és tud dolgozni, az tud dolgozni, nem jelent problémát elhelyezkedni a gazdaságban" - emelte ki Varga Mihály. Hozzátette: Magyarország egy munka alapú gazdaságot épít, s a kormány nem hisz az alapjövedelemben és a szociális segélyezésben sem.



A politikus elmondta: ugyancsak jó, hogy Magyarországon magas a beruházási ráta, ez a GDP 28 százalékát teszi ki, ami a legmagasabb szám az unióban, s azt jelzi, hogy a következő időszakban is jók a kilátások. Varga Mihály ugyancsak jó hírnek nevezte, hogy magas szinten vannak a külföldi beruházások. Kifejtette: az elmúlt 3 évben már nem Nyugat-Európából és az Amerikai Egyesült Államokból jött a legtöbb tőke, hanem Kínából és Dél-Koreából. Megjegyezte: a jelenség miatt ugyan van egy politikai vita Brüsszellel, de egy 6 és fél milliárd eurós, 8 ezer munkahelyet teremtő beruházást nem elfogadni "hülyeség lenne."



A gazdaság jó kilátásait erősítő tényezőket sorolva a pénzügyminiszter azt mondta: az ország exportteljesítménye nagyon jó, míg a lakosságszám tekintetében Magyarország a 94. helyen van a világ országainak sorában, az export-mutatót tekintve a 34. helyen áll. Rámutatott: az energiaárak ugyan tavaly az egekbe szöktek, de most kompenzáció figyelhető meg, s egyidejűleg az infláció és kamatok is csökkenni kezdtek. Hozzáfűzte: az Országgyűlés már elfogadta a jövő évi költségvetést, s ez olyan büdzsé, amely a költségvetési deficitet és az államadósság szintjét is csökkenti majd.



Horvát Mihály arról beszélt, hogy Szlovákia nagyon rossz, lassú az uniós alapok lehívásában, ezért ezek a források többnyire a költségvetési időszak második felében jelennek meg a gazdaságban, s várhatóan így lesz ez most is, aminek következményeként az idén a gazdasági számok javulása várható.



A Gombaszögi Nyári Tábor a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvénye, idei évada a keddi nulladik naptól vasárnapig tart, a tábor helyszínéül a Gömörben lévő Szalóc településhez közeli Gombaszögi völgy szolgál, ahová a rendezvény 2016-ban költözött át Krasznahorka-váraljáról.