Idegenforgalom

MTÜ: nevezési csúcsot döntött a Virágos Magyarország verseny

Nevezési csúcsot döntött a Virágos Magyarország, a 30. alkalommal meghirdetett környezetszépítő versenyen 383 belföldi és külhoni település 549 pályázattal vesz részt - közöle a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken az MTI-vel.



A verseny szervezői a főkategóriák mellett számos tematikus díjat hirdettek meg, ezek közül évek óta a legvirágosabb főtér a legnépszerűbb - írták. Az őszi eredményhirdetéskor az is kiderül, melyik település büszkélkedhet a legszebb fasorral vagy óvodakerttel. Új kategória a virágos városi és faluséta, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával pedig a helyi versenyeket és virágosítási kezdeményezéseket jutalmazzák.



A jubileumi megmérettetésen az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapott a fenntarthatóság. Idén már zöld innováció kategóriában is lehetett indulni, a verseny közösségi felületein pedig a környezetszépítő tanácsok mellett a környezettudatosság is megjelenik. A tudatos zöldfelület-gazdálkodás egyre népszerűbb a települések körében, a pályázói érdeklődés is azt jelzi, hogy a fenntarthatóság témája nem csak a szervezők számára fontos - tették hozzá.



A pályázatok bírálataiban 180 kertész-, tájépítész- és településtervező mérnök, turisztikai szakember vesz részt, a kategóriagyőzteseket ősszel hirdetik ki. A nyertesek a fődíjakon kívül kertészeti jutalmakhoz és konzultációs lehetőségekhez is juthatnak, emellett minden pályázó kap egy facsemetét - olvasható a közleményben.