Gazdaság

Már lehet pályázni azbesztmentesítésre

A kormány támogatja az ország megtisztítását a veszélyes hulladékoktól, ezért második alkalommal hirdet meg országos azbesztmentesítési pályázatot, amelyre július 14-től lehet jelentkezni - jelentette be Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár az Energiaügyi Minisztérium pénteki közleménye szerint.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány először tavaly hirdette meg az országos azbesztmentesítési pályázatot, a népszerű felhívás keretében eddig közel 1500 lakossági ügyféltől szállították el ártalmatlanításra az azbesztet tartalmazó építőanyag hulladékot. Mint mondta, a korábbihoz hasonlóan ez a pályázaton elnyerhető egyszeri, nem pénzbeli támogatás ingatlanonként maximum 300 m2 mennyiségű azbeszthulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. Megjegyezte, csakis a hulladékjegyzék szerinti 17 06 05 azonosító kódú, azbeszttartalmú hulladék adható le, amely jellemzően tetőn, kerítésen, homlokzaton, válaszfalaknál, régi gáztűzhelyeken fordul elő, illetve épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek készülhettek belőle.



Közölték: a kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazottak szerint olyan intézkedéseket tesz, amelyek hozzájárulnak a hulladékképződés csökkentéséhez, az illegális hulladéklerakás megelőzéséhez és a hulladékból érték teremtéséhez. A Tisztítsuk meg az országot! projekt a jogellenes hulladéklerakók felszámolására jött létre. A program keretében eddig több százezer tonna illegálisan elhagyott hulladéktól tisztították meg a közterületeket, az erdőket, a folyókat, valamint vasúti és közúti létesítmények melletti területeket. A szemétlerakatok beazonosítását és eltávolítását a Hulladékradar applikáció is segíti, melyet már több mint 28 ezer felhasználó töltött le eddig - írták.



Az azbesztmentesítési pályázat kizárólag elektronikus úton adható be 2023. augusztus 4-én éjfélig. A felhívásról további részletek az NHKV honlapján olvashatók.