GFM: eredményes az online árfigyelő, már több mint 5 százalékkal szorította le a megfigyelt élelmiszerek árait

Eredményes az online árfigyelő, már több mint 5 százalékkal szorította le a megfigyelt élelmiszerek árait - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a GFM szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal július 1-jén sikeresen elindította az online árfigyelő rendszert, aminek célja, hogy az egyes élelmiszeripari termékek napi eladási árának megjelenítésével segítse a fogyasztói döntéseket, és a piaci verseny fokozásán keresztül lejjebb szorítsa az árakat, ezzel is hozzájárulva a szankciós infláció mielőbbi letöréséhez, a családok megvédéséhez.



Az árfigyelő rendszerbe kötelezően a legnagyobb, éves szinten legalább 100 milliárd forint nettó árbevétellel rendelkező kiskereskedők - az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco - szolgáltatnak adatot minden nap - tették hozzá.



Ez a minisztérium szerint azt jelenti, hogy az árfigyelő mintegy 1200 üzletben a 62 termékcsoportba tartozó több mint 1000 különböző termékre vonatkozóan tartalmaz áradatokat.



A rendszerhez önkéntes alapon is lehet csatlakozni, ezt a szándékot a Gazdasági Versenyhivatal felé szükséges jelezni - írták.



Hozzátették: a közel két hetes működés alapján megállapítható, hogy az árfigyelő hatékony, az érintett áruházláncok már több termék esetében is határozottan csökkentették áraikat, ezzel jó esély mutatkozik arra, hogy a kormány határozott szándékának megfelelően a szankciós infláció hamarabb, már az év vége előtt egy számjegyűre csökkenjen.



A július 1. és július 12. közötti időszakban az online árfigyelő rendszerbe kötelezően szolgáltatandó 62 termékkategóriából 55 termékkategóriában csökkentek a termékek átlagárai. A 62 termékcsoport termékei esetén az átlagárak átlagosan 5,4 százalékkal csökkentek, amelynek mintegy 0,5 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve 1,5 százalékpontos élelmiszerinflációt csökkentő hatása lehet a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve - tájékoztatott a GFM.



Jelentős, több mint 20 százalékot meghaladó árcsökkenés volt tapasztalható például a fokhagyma, az alma és az újburgonya esetén, emellett közel 10 százalékkal csökkent az ára a pulykamellnek, tojásnak, egyes kenyérféléknek, valamint túrónak is.



Az árcsökkentések mögött nem csak az árfigyelő, hanem a kormányzat által június 1-jétől elindított kötelező akciózás is meghatározó szerepet játszott - jelezték.



Az árfigyelő rendszer látogatottságát tekintve elmondható, hogy az online platform népszerű, alig két hét alatt már 510 ezer látogatója volt, és összesen több mint 35 millió letöltés történt az oldalon - áll a közleményben.

A szabadszavas keresések száma megközelíti a 186 ezret, amelyek során a látogatók leggyakrabban a tej, a csirkemell, a sajt és a vaj szavakra kerestek - fűzték hozzá.



Az árfigyelő rendszer elindulása után a platformot létrehozó munkacsoport tagjai tovább dolgoznak azon, hogy újabb, felhasználóbarát fejlesztésekkel egészítsék ki a rendszert.



A cél, hogy a szankciós infláció leszorítása és a családok megvédése érdekében a vásárlók minél komplexebb segítséget kapjanak a bolti árak összehasonlításában és a számukra legkedvezőbb ajánlatok kiválasztásában - közölte a GFM.