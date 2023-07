Biztosítás

Groupama: jobban aggódnak az emberek a viharok miatt, mint régebben

A magyar felnőtt lakosság többsége (60 százalék) szerint az elmúlt években gyakoribbá és hevesebbé váltak a nyári viharok, ezért jobban oda kell figyelni a károk kivédésére - állapította meg a Groupama Biztosító megbízásából készült országos reprezentatív kutatás.



A biztosító MTI-nek szerdán elküldött közleménye szerint a megkérdezettek háromnegyede naponta követi az időjárás-előrejelzéseket.



Kétharmaduk állította, hogy a sokszor kiszámíthatatlan időjárás miatt a korábbinál fontosabbá vált a vagyontárgyak védelme, megóvása. A legtöbben a jégverés okozta károktól tartanak, ezt követi a villámcsapás és az erős szél miatti aggodalom.



A Groupama felmérése szerint a többség tisztában van a veszélyekkel és óvintézkedéseket is tesz, ám az ingatlanok felkészítésében sok a hiányosság.



A kutatásban részvevők fele számolt be valamilyen hiányosságról, ami vihar esetén védtelenné teszi az otthonát. A legtöbb esetben a környező fák, bokrok vagy a tető állapotát, és a villám-, illetve túlfeszültség elleni védelem hiányát jelölték meg okként.



Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója a közleményben kiemelte: fontos, hogy az ingatlan rendszeres karbantartásával is felkészüljünk a viharkárok, felhőszakadások vagy a jégeső okozta károk kivédésére.



A kutatás kitért arra is, hogy milyen óvintézkedéseket tesznek az emberek közvetlenül a viharok előtt. A megkérdezettek 83 százaléka választolt úgy, hogy becsukja az ablakokat és az ajtókat. Ezt követi a szabadban hagyott tárgyak elpakolása és a háziállatok biztonságba helyezése, de az autóval rendelkezők kétharmada arra is figyel, hogy biztonságos helyre álljon.



Azonban csak minden ötödik ember húzza ki elektromos eszközeit vihar előtt. Tízből négyen jelezték, hogy felkészültek áramkimaradásokra, gyertyák előkészítésével vagy az akkumulátorok feltöltésével. A válaszokból az is kiderült, hogy a nők, illetve a falun élők jóval aktívabbak a viharkárok elleni védekezésben.



A kutatást a Groupama Biztosító megbízásából az NRC Omnibusz végezte ezer, 18 és 65 év közötti korú felnőtt lakos megkérdezésével, június 7-13. között.