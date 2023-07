Idegenforgalom

MTÜ: július második, kánikulai hétvégéjén 7 százalékkal nőtt a balatoni vendégforgalom

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján a második, kánikulai júliusi hétvégén 7 százalékkal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma az első, esős hétvégéhez képest a Balaton partján. A mobilcella adatok szerint 12 százalékkal több egynapos látogató fordult meg a Balatonnál az egy héttel korábbi adatokhoz képest - közölte szerdán a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).



A legnépszerűbb úti cél, 26 000 vendégéjszakával, Siófok volt, amit közel 20 000 eltöltött éjszakával Balatonfüred követett, de sokan utaztak Hévízre, Balatonlellére és Zamárdiba is. A térség attrakciói közül a siófoki Aranypart szabadstrandot, továbbá a zalakarosi fürdőt és környéküket, valamint a balatonfüredi Tagore sétányt látogatták a legtöbben ezekben a napokban.



Az ügynökség szerint a beköszönő kánikula, a magas vízállás és a kiváló vízminőség is kedvet csinált a Balatonhoz.



A jelentés szerint a tó vize idén kristálytiszta és az előző évinél 19 centiméterrel magasabb is a vízszint. A vízmagasság idén rendre meghaladja a 2020 óta bármelyik évben mértet.



Kitérnek arra is, hogy az elmúlt öt év fejlesztéseinek köszönhetően 97 megújult strand fogadja a térségben a vendégeket, amelyek családbarát és akadálymentes szolgáltatásokkal, széleskörű sport- és szabadidős lehetőségekkel bővültek.



A hétvégi összefoglaló beszámolt arról is, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) személyhajóinak utasszáma júliusban eddig 7 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor. A folyamatosan közlekedő kompokon máris 10 százalékkal nőtt a kerékpárosok száma, az előző évhez képest. A megszokott programhajók mellett júliusban két tematikus - borkóstolós és komolyzenei - rendezvényhajót is indít a hajózási társaság.



Az MTÜ Kajla-programjának köszönhetően pedig a Kajla útlevelüket felmutató kisiskolások a BAHART személyhajóin is ingyen utazhatnak - hívta fel a figyelmet végezetül az MTÜ.