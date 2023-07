Gazdaság

Syngenta: jelentős keresletre számíthat az idén a magyar dinnye

A magyar dinnye belföldi értékesítése aligha növelhető tovább, de a kivitel jól alakulhat az idén - közölte az MTI-vel kedden a Syngenta.



A nemzetközi vetőmag- és növényvédő-forgalmazó cég magyarországi szakértője az erős külföldi kereslet miatt arra számít, hogy el fog kelni a 125-130 ezer tonnára becsülhető görögdinnye- és a 10-12 ezer tonnás sárgadinnye-termés. A belföldi termőterület egy év alatt csaknem 10 százalékkal nőtt, így az idén 2870 hektárról takarítanak be görögdinnyét. Sárgadinnye 315 hektáron nő, és bár bizonytalanabb a termesztése, a forgalma még jelentősen nőhet - tette hozzá a közlemény szerint Lacházi Pál.



A mediterrán országok a termőterület nagyságát terkintve jelentős előnyben vannak, Spanyolország például mint a legnagyobb európai dinnyetermelő, évente 1,2-1,3 millió tonna dinnyét termel és csaknem 800 ezer tonnát exportál. A szárazság ugyanakkor egyre nagyobb gondot okoz náluk, míg a másik nagy vetélytársnál, Olaszországban idén a túl sok csapadék nehezíti a termelést. A magyar gazdáknak a közlemény szerint a környező országokra szintén figyelnie kell, Romániában, Bulgáriában és Szerbiában ugyanis sokat fejlődött a termelés, ezért a nemzetközi piacon is egyre jelentősebb részesedést érhetnek el.



Belföldön sokat segíthetne, ha a betakarítási szezont ki lehetne tolni szeptemberre, és csökkennének a termelés kockázatai. Stabil keresletre csak a megbízhatóan és folyamatosan magas minőségű, kifogástalan dinnye számíthat, és Magyarország rendelkezik is az ehhez szükséges termelési színvonallal - közölte a Syngenta.