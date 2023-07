Diplomácia

Szijjártó: a kormány újabb 6,5 milliárd forintos támogatási programot indít Bosznia-Hercegovinában

Magyarország újabb 6,5 milliárd forint értékű támogatási programot indít augusztus elsejétől Bosznia-Hercegovinában, amelynek keretében a termelők magyar mezőgazdasági eszközöket vásárolhatnak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Banja Lukában.



A Külgazdazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság igazgatási központjában hangsúlyozta, hogy Európa az elmúlt évtizedek legsúlyosabb biztonsági és gazdasági kihívásaival néz szembe, és épp ezért el kellene kerülni a további válságok kialakulását.



"Mi, magyarok speciális földrajzi helyzetben vagyunk, keletről a szomszédunk Ukrajna, délről a Nyugat-Balkán. Ezért ha valaki, akkor mi pontosan értjük, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a Nyugat-Balkánon béke és stabilitás legyen" - figyelmeztetett.



"Épp ezért mi meg is adunk minden létező támogatást annak érdekében, hogy önök a Nyugat-Balkánon békében és stabilitásban élhessenek. Ezt mi két szóval úgy foglaljuk össze: felelős szomszédságpolitika" - tette hozzá.



Majd kijelentette, hogy ez kölcsönös tiszteleten alapuló, folyamatos párbeszédből, valamint gazdasági fejlesztésből áll.



"És itt lenne az ideje annak, hogy mindenki megértse, csak akkor tudunk eredményt elérni, hogy ha a Nyugat-Balkánnal beszélünk, nem a Nyugat-Balkánról. Itt lenne az ideje befejezni a kioktatást. Itt lenne az ideje elhagyni a felsőbbrendűség érzését. Itt lenne az ideje befejezni a gyarmatosító hangnemet. Itt lenne az ideje befejezni a szankciókkal fenyegetőzést és a folyamatos beavatkozást az országok belső ügyeiben" - sorolta.



Ennek kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy különösképp napjainkban lenne mindez fontos, amikor is az Európai Uniónak nagyobb szüksége van a régióra, mint fordítva, mivel jóformán az a közösség egyetlen növekedési lehetősége, mind területileg, mind gazdaságilag.



Szijjártó Péter újfent felszólított az EU-bővítés felgyorsítására, amely szerinte a támogató nyilatkozatok ellenére tapodtat sem halad előre.



"Számunkra teljes mértékben világos, hogy Bosznia-Hercegovina stabilitása nélkül nincs nyugat-balkáni stabilitás. És mivel mi földrajzilag és fizikailag is nagyon közel vagyunk önökhöz, számunkra alapvető nemzeti érdek, hogy itt béke és nyugalom legyen" - fogalmazott.



Aláhúzta: Magyarország ehhez a helyi gazdaság fejlesztésével is hozzájárul, ezért hirdetett a kormány olyan támogatási programot, amely jó a boszniai Szerb Köztársaságnak és a magyar gazdaságnak is.

Ennek keretében az első körben 4 milliárd forint támogatást nyújtottak 768 gazdálkodónak ahhoz, hogy 6,5 milliárd forint értékben magyarországi gyártású mezőgazdasági gépeket, eszközöket vásároljanak.



"Ez eredményes pályázat volt, és jó döntés volt belevágni. Hiszen a Szerb Köztársaság mezőgazdasága fejlődik. A magyar gépipari vállalatok pedig újabb nagyon komoly exportpiaci lehetőséghez jutottak" - mutatott rá.



"Ezért örömmel jelentem be önöknek, hogy az elnök úrral kötött megállapodás alapján Magyarország kormánya újabb 6,5 milliárd forintnyi támogatási programot indít meg augusztus elsejétől, amelynek keretében a mezőgazdasági termeléshez és a termények feldolgozásához szükséges eszközöket és gépeket vásárolhatnak az itteni, mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók magyar gyártóktól" - közölte.



"Egy-egy beszerzést 70 százalékos mértékben támogatunk, beszerzésenként 25 ezer euróig biztosítjuk a támogatást" - tájékoztatott a miniszter.