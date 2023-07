Gazdaság

Szijjártó: megkezdődtek a paksi beruházás résfalazási munkái

Megkezdődtek a paksi beruházás résfalazási munkái, illetve augusztusban megindul a hatos blokk alatti föld kitermelése, ahogy a teljes talajkiemeléshez szükséges engedélyek véglegesítése is a tervek szerint halad - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz egészségügyi miniszterrel, Mihail Muraskóval közös sajtótájékoztatóján közölte, hogy az energetikai együttműködés a magyarországi ellátásbiztonság garanciája, és ez nem ideológiai vagy politikai, hanem kőkemény fizikai kérdés.



"Az új paksi atomerőmű jelenti a magyar ellátásbiztonság hosszú távú garanciáját, ezért Magyarország soha nem támogatott, és nem is fog támogatni egyetlenegy, nukleáris ipart sújtó, annak működését korlátozó szankciót sem" - szögezte le.



A miniszter üdvözölte azt, hogy az európai uniós jóváhagyást követően megnyílt a lehetőség a paksi beruházás felgyorsítására, így meg is kezdődtek a résfalazási munkák, illetve augusztusban megindul a hatos blokk alatti föld kitermelése.



Emellett folyamatban van a kiviteli tervek véglegesítése a talajszilárdítás esetében is, mint ahogyan a teljes talajkiemeléshez szükséges engedélyek és tervek véglegesítése is a tervezett menetrend szerint halad - tájékoztatott.



Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz kormány napokon belül elfogadja a pénzügyi szerződés módosítását, amelyet a módosított kivitelezési szerződés aláírása követhet.



"A lényeg tehát, hogy minden jogi munkát elvégeztünk annak érdekében, hogy a paksi beruházást fel tudjuk gyorsítani" - jelentette ki.



"Minden olyan külföldi manővert, legyen az jogi vagy politikai, amely a paksi beruházás lassítására vagy akadályozására vonatkozik, szuverenitásunk elleni támadásként fogjuk kezelni a jövőben is" - húzta alá.



A miniszter újságírói kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy a talajkitermelés és a résfalazás már az építkezés része, hiszen fizikai munkák zajlanak. Továbbá tudatta azt is, hogy már a reaktortartály gyártása is folyamatban van.



"Ezek a munkák párhuzamosan zajlanak, és továbbra is azt gondolom, hogy a 2030-2031-es határidő tartását feladni nem szabad" - mondta.



"Minél előbb jön el az a pillanat, hogy elő tudjuk állítani a magyar villamosenergia-felhasználás minél nagyobb hányadát, annál előbb leszünk biztonságban" - mutatott rá.



"Tehát a magam részéről továbbra is ragaszkodom a 2030-31-es üzemkezdéshez, és ezt minden létező megbeszélésen a Roszatom vezetőinek is el szoktam mondani, akik, legalábbis eddig, nem tiltakoztak ez ellen" - tette hozzá.