Gazdaság

OTP: mélyrepülésbe váltott a budapesti újlakás-piac az első fél évben

Az idén az első fél évben mélyrepülésbe váltott a budapesti újlakás-piac, mind a kereslet, mind az új kínálat volumene a 2014-2015-ös szinteket idézi - derül ki az OTP legfrissebb, publikus beruházói és értékesítői adatokból összeállított Budapesti Újlakás Értéktérképéből.



Az MTI-nek kedden küldött közleményben kiemelték, hogy a bizonytalan gazdasági kilátások miatt a beruházók és a lakásvásárlók is visszafogták piaci aktivitásukat.



Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank vezető elemzője a közleményben részletezte, hogy az idén az első hat hónapban 96 új, kétlakásosnál nagyobb projekt értékesítése indult el Budapesten, amelyek keretében mintegy 1650 lakás épül. Ez az előző fél évhez képest 60 százalékos, a tavalyi első fél évvel összevetve 30 százalékos csökkenés.



Hozzátette, ennél kisebb volumen legutóbb 2015 első felében került piacra, amikor is öt évnyi "tetszhalott állapot" után éppen csak beindultak az új projektek. Adatbázisuk szerint az eladott új társasházi lakások száma az idén június végéig az új kínálattal közel megegyező, 1570 volt. Ez a megelőző fél évhez képest 25 százalékos, 2022 első fél évéhez képest mintegy 60 százalékos visszaesés. Ilyen alacsony értékesítési volument utoljára három éve, azt megelőzően pedig 2014 második fél évében lehetett látni - összegezte az OTP Jelzálogbank vezető elemzője.



A közlemény szerint egyelőre nem várható a piac élénkülése.



A főváros szerte visszaesett beruházói aktivitás, továbbra is a XIII. kerületben a legélénkebb - írják a közleményben.



Az idei átadású lakások esetében most nagyjából 1,3 milliós átlagos négyzetméterárral lehet kalkulálni a fővárosban. A jelenleg - nagyrészt már épülő - 2024-25-ös költözéssel hirdetett projekteknél 1,5 millió forint körüli az átlagár. Az építkezés korai szakaszában megállapított árak ráadásul még a projekt átadásáig tovább nőhetnek - hívta fel a figyelmet Valkó Dávid.