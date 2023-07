Gazdaság

GFM: sikeresen elindult az online árfigyelő rendszer

Sikeresen elindult 2023. július elsején az online árfigyelő rendszer, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szakmai támogatása mellett hozott létre - közölte a GFM kedden az MTI-vel.



Kiemelték, az árfigyelő felületén az első két napban mintegy kétszázezren tájékozódtak az online rendszerbe bevont 62 termékkategóriába tartozó termékek nyilvántartott árairól.



Az árfigyelő célja, hogy a piaci verseny fokozásán keresztül az árakat egyre lejjebb szorítsa, ezzel hozzájárulva a szankciós infláció mielőbbi letöréséhez, a családok megvédéséhez. Az első napok tapasztalata alapján megállapítható, hogy az árfigyelő hatékony rendszernek bizonyul, az érintett áruházláncok már több termék esetében is határozottan csökkentették áraikat - hangsúlyozták a közleményben.



A szaktárca közölte, az árak mérséklésén keresztül ezt a tendenciát erősítheti tovább a kormány azon intézkedése, miszerint a kötelező akciózás mértéke augusztus 1-től a jelenlegi 10 százalékról 15 százalékra emelkedik, miközben a kötelező akciózást a korábban árstopos termékekre is kiterjeszti azzal a megkötéssel, hogy ezen termékek esetében a kötelező kedvezményt a beszerzési árhoz viszonyítva kell biztosítani, hetente legalább két termékfajta esetében.



A kormány inflációellenes intézkedései működnek, az infláció júniusban akár 20 százalék alá is csökkenhet, ezzel jó esély mutatkozik arra, hogy a kormány határozott szándékának megfelelően a szankciós infláció hamarabb, már az év vége előtt egy számjegyűre csökkenjen - írják a közleményben.