Energiaválság

EM: az első félévben több mint 1 gigawattal nőtt a hazai napelemes kapacitás

Az idei év első felében több mint 1 gigawattal nőtt a hazai napelemes kapacitás - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) közleményben.



Az átviteli rendszerirányító MAVIR adatai szerint július 1-jével átlépte az 5000 megawattot a hazai ipari és háztartási méretű napelemes rendszerek összes beépített kapacitása. A tavalyi 1100 megawattos bővülés éves rekordot jelentett, idén az első hat hónapban 1023 megawattos a növekedés. A korábban 2030-ra várt 6 gigawatt összes kapacitáshoz képest a felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv kétszeres beépített teljesítménnyel számol a következő évtized elejére - írták.



A közlés szerint a háború és szankciók okozta nemzetközi energiaválságban Magyarország energiaszuverenitásának növelése minden eddiginél időszerűbb feladat. Az energiafüggetlenség sokrétű technológiai mix megvalósításával, a hazai alternatív energiaforrások fokozott hasznosításával és az energiahatékonyság javításával erősíthető. Az Energiaügyi Minisztérium a klímavállalások teljesítését is előmozdító intézkedésekben a nukleáris energia mellett elsősorban a megújuló energiaforrásokra, köztük kiemelten a napenergiára támaszkodna.



A tárca tudatta: az ipari méretű naperőművek összes beépített kapacitása június elejével múlta felül a 3000 megawattot. Háztartási méretű napelemes rendszerekből már több mint 200 ezer üzemel Magyarországon, a korábbi várakozások alapján ezt a célszámot is 2030-ig érte volna el az ország. Az összes fotovoltaikus kapacitás idén júliusra meghaladta az 5 gigawattot, az előzőleg a következő évtized elejére becsült összteljesítmény öthatodát.



Az átdolgozás alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv a hatályos 21 helyett 29 százalékra tervezi emelni a megújuló energiaforrások arányát a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül - ismerteti a közlemény.



Hozzátették: a bővüléshez a továbbiakban is a napenergia járul hozzá a legnagyobb mértékben, az összes beépített kapacitás a korábbi várakozás duplájára, 12 gigawattra nőhet 2030-ig.



Az időjárásfüggő megújulók további térnyerésének elősegítése érdekében a kormány 120 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi az akkumulátoros ipari energiatárolók létesítését. A villamosenergia-rendszer rugalmasságát fokozó hazai tárolói kapacitások így a jelenlegi 20-25-ről akár ezer megawattra bővülhetnek 2030-ra - közölte az Energiaügyi Minisztérium.