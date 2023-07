Üzlet

Hatályba lépett a modernizált Magyar Reklámetikai Kódex

A modernizált Magyar Reklámetikai Kódex 2023. június 30-i hatállyal váltja a 2015-től érvényes változatot, amelyet elfogadásakor 24 szakmai szervezet írt alá - közölte a Magyar Reklámszövetség és az Önszabályozó Reklám Testület az MTI-vel pénteken.



A szervezetek az önszabályozás alapkövét jelentő etikai normagyűjteményhez annak hatályba lépése után is várják további szakmai szervezetek csatlakozását, amennyiben azok úgy gondolják, hogy a Kódexben rögzített magas etikai normákat be kívánják tartani reklámozói tevékenységük során.



A szakmai konszenzuson alapuló dokumentum fontosságát mutatja, hogy ma már a reklámipar jelentős része (hirdetők, a reklámokat közzétevő média és a reklámkészítő ügynökségek) önkéntesen vállalják, hogy az ebben a szabálygyűjteményben rögzített etikai normák szerint készítik reklámjaikat - írták.



A közlemény szerint a megújult kódex tartalmi változása tekintélyes mértékű: szinte minden cikkely szövege módosult, kiegészült, és az alkotók új fejezeteket is beemeltek. A dokumentum kiegészíti a jogszabályokat, útmutatóként szolgál az etikus reklámok tartalmára, készítésére és azok közzétételére.



Az új kódexben kibővült az általános reklámtilalmak rész, amely a társadalmi etikai normák és a közízlés ingerküszöbének változásaira reagálva a tilalmakat aktualizálja, és mérvadó reklámozói magatartásformák preferálásával is irányt mutat: például törekvés a sokoldalú emberábrázolásra vagy a testképet digitális módon torzító manipulációk elkerülése.



Önálló fejezet alatt és jelentősen átdolgozva jelenik meg az adatvédelem, tekintettel a 2018-tól érvényes uniós (GDPR) és hazai adatvédelmi jogi változásokra és a gyakorlati tapasztalatokra.



A gyermek és fiatalkorúaknak szóló reklámozás, vagy a szerepeltetésükkel készült reklámoknak két, jelentősen átdolgozott fejezetet is szentel a kódex, emellett a gyermekek és fiatalkorúak védelmét szolgáló kitételek az egyes iparág specifikus részekben is megjelennek, ami mutatja, hogy a reklámtevékenység során ennek a szempontnak a fontossága jelentősen nőtt az elmúlt években.



A környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos reklámokról szóló rész több mint háromszorosára bővült az elmúlt években bekövetkezett számottevő társadalmi hozzáállás változásnak köszönhetően.



A korábbi, csak alkoholos italok reklámjára vonatkozó szabályok kiegészültek azokra az alkoholmentes italokra vonatkozóan is, amelyek alkohol tartalmú ital márkanevét viselik.



Új tartalomként került be közvetlenül a szerencsejátékokat szabályozó cikkely után önálló szakaszként a fogadási tippszolgáltatással kapcsolatos reklám is - ismertették.